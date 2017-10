Cristóbal Parralo: "Al final hemos sido justos vencedores"

Google Plus

Fuente de la imagen: La Liga

El Dépor llegaba a este partido con necesidad de levantar su racha negativa en liga, ya que antes de empezar el partido estaba a solo 2 puntos del descenso, marcado precisamente por el equipo que tenía hoy en frente. Aunque sin mucho tiempo para actuar, Parralo aprovechó desde el pasado jueves para empezar a trasladarle sus ideas de juego al equipo con el objetivo de encontrar el juego que lograra darle alas sobre el césped a los coruñeses.

El míster comenzó lamentándose del comienzo de partido, aunque también destacó las partes positivas: " En el transcurso del partido ocurren muchas cosas, hemos encajado otra vez un duro golpe a los siete minutos. Estoy contento porque el equipo se ha repuesto, no ha bajado los brazos y ha seguido trabajando, peleando y creo que al final a lo largo del partido hemos sido justos vencedores". Quiso evitar hablar sobre el juego del rival, centrándose solo en su equipo: "En cuanto a la UD Las Palmas yo no opino, porque estoy centrado exclusivamente en lo que hace mi equipo sobre el campo y no puedo opinar de lo que hace el equipo rival".

El técnico quiso poner un poco de calma en su declaraciones, dando a ver también los aspectos negativos del partido: " La verdad es que hay muchas lecturas positivas pero tampoco hay que desatar la euforia. Hemos vuelto a cometer algún error, sobre todo el gol en el minuto siete. Yo creo que lo más positivo para mi de hoy es que el equipo ha jugado con intensidad, con agresividad, ha gestionado y madurado el partido, cuando nos ha tocado defender y arrimar el hombro todos lo han arrimado, y a partir de ahí uno futbolísticamente puede crecer".

El andaluz también destacó la importancia de los tres puntos para poder trabajar algo más tranquilo: "Es una buena dosis de alegría poder conseguir estos tres puntos, era un partido importante. Espero que sirva para alimentar todo lo que estamos haciendo, para que la gente empiece a creer en el trabajo y a partir de ya empezar a pensar en el siguiente partido".