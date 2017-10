UD Las Palmas - Deportivo de La Coruña: puntuaciones del Dépor, jornada 10 de La Liga

Google Plus

Celebración de uno de los tantos de Borges / Fuente de la imagen: LaLiga Santander

El Deportivo aterrizaba en el Estadio de Gran Canaria tras el 1-4 encajado en Copa frente al conjunto amarillo. El gol de Remy en el minuto siete hacía presagiar un guión parecido al del partido anterior. El equipo de Cristóbal Parralo no conseguía encontrar su sitio en el césped. Con el 1-0 en el marcador, Las Palmas vio cómo uno de sus hombres más determinantes iba a abandonar el terreno de juego por lesión, Viera.

A partir de entonces, el Deportivo fue de menos a más. Poco a poco pudimos ver más presencia de sus jugadores de ataque como Bakkali y Cartabia. Con los blanquiazules arriba, el gol del empate llegó en el 36. Una jugada que inicia Guilherme desde el costado izquierdo con una apertura excepcional a Fede Cartabia, quien centra y Borges desde atrás remata de cabeza.

Tras el descanso, el medio del campo de los dos equipos fue inexistente, lo que llevó a idas y venidas de una a otra portería. En el minuto 54, el Dépor aprovechó otra jugada a balón parado, un córner, lanzado por Lucas Pérez que de nuevo Borges remató de cabeza al fondo de la portería defendida por Lizoain. Ya en el 69, el árbitro señaló un penalti sobre Cartabia que materializó desde los 11 metros Lucas Pérez, poniendo el 1-3 final en el marcador.

A continuación, la valoración que VAVEL otorga a cada uno de los jugadores deportivistas participantes en el choque.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Cristóbal Parralo

8| No era fácil la situación del entrenador del Deportivo que tenía su segundo 'test' frente al mismo rival. Leyó el partido minuto a minuto. Los cambios -Mosquera por Valverde, Navarro por Bakkali y Dani Expósito por Fede Cartabia- sirvieron al equipo para mantener la ventaja en el marcador e incluso le asentaron en el terreno de juego.

Pantilimon

6| El Deportivo no acaba de encontrar al hombre idóneo para defender su portería. El futbolista rumano pudo hacer más en el gol de Remy, que se coló entre sus piernas, y antes del empate no despejó de forma contundente un balón que cayó a los pies de Vicente quien de volea pudo meter el 2-0 si no se lo llega a impedir el larguero. Más allá de estas dos jugadas, el portero tuvo una buena actuación y bloqueó algunos disparos a puerta del conjunto canario.

Juanfran

6| En el partido de ayer el lateral del conjunto coruñés pudo resarcirse de su actuación en la eliminatoria de Copa del Rey. Hizo un partido correcto. Su banda fue la que más problemas dio al esquema canario.

Schär

6| Correcto. Defendió y también participó en alguna jugada de ataque. Es cierto que todavía falta orden en la línea defensiva que da la sensación que cualquier jugada del equipo rival puede generar peligro.

Sidnei

7|Uno de los fijos en la defensa. Siempre atento, aunque como en el caso de Schär, las jugadas rápidas a un toque, como en el caso del gol encajado, evidencian cierto desorden defensivo.

Lusinho

5| No apareció en el partido ayer. Su actitud en el campo ha mejorado y se encamina hacia una regularidad en su juego. La escasa aparición de Vitolo en el juego canario se notó en la banda del luso, que pudo haber aprovechado para generar más peligro por su banda izquierda.

Guilherme

6| El centro del campo fue en ocasiones inexistente. Se echó de menos el toque en esa zona del campo a la hora de enlazar jugadas. Se buscó más el pase largo, y así lo vimos, por ejemplo, en la jugada del primer tanto deportivista. Un gol que inicia el medio centro en un cambio de juego hacia la derecha donde esperaba Fede Cartabia. Fútbol directo, sin toques.

Celso Borges

9| El protagonista de la remontada del Deportivo. Su movimiento en la primera jugada, desde el medio del campo hasta el área rival y su remate significaron el empate. Su segundo gol, también de cabeza, viene de un córner. Borges aprovechó bien su físico en las jugadas a balón parado y consiguió materializar el 2-1 que marcaba el camino para la victoria deportivista.

Fede Valverde

4| Su actuación fue gris durante el encuentro. Intentó aparecer pero no consiguió lucir su fútbol. Con el 1-2 en el marcador, Cristóbal Parralo decidió que Mosquera ocupase su puesto en el campo.

Fede Cartabia

8| Apareció y mucho. La mayoría de las jugadas en ataque pasaron por sus botas, se atrevió a algún lanzamiento lejano hacia la portería rival. El centro del primer gol lo puso él, y en la jugada del penalti logró imponerse a Lemos y la pena máxima desde los 11 metros. Buen partido para Cartabia, que actuó como lo que se pide desde el banquillo, como referente en ataque.

Bakkali

7| También colaborativo en ataque. Destacaron las ganas del belga de atacar, de enlazar jugadas, de gol... El juego del Deportivo lo notó y se 'empapó' del carácter del jugador que estuvo enganchado todo el encuentro. Si sigue así también será una de las piezas claves en el ataque deportivista en la competición liguera.

Lucas Pérez

6| Se le vio poco, pero ayudó en el ataque. Su actuación se mantuvo en la sombra pero, sin duda, se notó. Ayudó a sus compañeros y su recompensa llegó en el tiro de penalti. Imparable para Linzoain, que aunque se tiró bien, fue un balón muy ajustado.

Mosquera

6| Entró en el 62' para sustituir a Fede Valverde. Entró para poner tranquilidad en el medio campo deportivista y así lo hizo. No tuvo mucho trabajo, porque en el 69' llegó el penalti y el 1-3 al marcador y la UD Las Palmas poco más podía hacer.

Fernando Navarro

6| Entró en el 73' por Bakkali. Muy poco tiempo para intervenir en un partido que ya estaba prácticamente sentenciado. Correcta la actuación de Fernando Navarro en los pocos minutos que pudo disputar.

Edu Expósito

S.C.| Jugó en Copa sus primeros minutos con el conjunto gallego y cumplió durante los 90 minutos, pese a la mala imagen ofrecida por el equipo. Ayer disfrutó de algunos minutos cuando entró al campo por Fede Cartabia. No pudo mostrar su juego en tan poco tiempo, pero Cristóbal Parralo cuenta con él y le volveremos a ver en Liga.