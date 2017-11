Google Plus

Çolak, duda para recibir al Atleti || Foto: RC Deportivo

El jugador turco del Deportivo tuvo que abandonar antes de tiempo el entrenamiento programado en la ciudad deportiva de Abegondo para la mañana de hoy debido a un golpe en la espinilla de su pierna izquierda. El jugador blanquiazul se encaminó al vestuario cojeando y con grandes muestras de dolor, lo que lo convierten en duda para afrontar la visita del Atlético de Madrid a Riazor el próximo sábado.

El ‘8’ blanquiazul no se encuentra en su mejor momento desde que llegara al Deportivo. Tuvo que vivir desde fuera del césped los primeros cuatro encuentros de la temporada y no fue hasta la quinta fecha, en la victoria por la mínima ante el Alavés, cuando el jugador turco gozó de la primera oportunidad del curso. El mediocentro, ex de Galatasaray, saltó al campo cuando corría el minuto 63 en sustitución de Lucas Pérez.

A partir de ese encuentro su suerte pareció cambiar. Pepe Mel contó con que el media punta partiera como titular el las cuatro jornadas previas a su destitución. Pero el cambio de entrenador pareció condenarle de nuevo al ostracismo.

Con la llegada de Parralo, el de Estambul no tuvo participación en la derrota en dieciseisavos de copa ante La UD Las Palmas; ni tampoco gozo de minutos para disfrutar de la primera victoria de su equipo fuera de casa esta temporada.

De no recuperarse a tiempo para el partido del sábado, el centrocampista se uniría otros compañeros que también se pierden el partido por lesión: el guardameta Rubén Martínez, por una lesión en el pulgar de su mano derecha, Carles Gil, operado de pubalgia el pasado mes de septiembre, y Adrián López, que no podrá enfrentarse a uno de sus ex equipos tras sufrir un golpe en el hombro en el partido de copa.