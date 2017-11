Bakkali: "He estado muchos años sin ser capaz de jugar dos partidos seguidos"

Google Plus

Bakkali durante el útlimo partido contra Las Palmas. / Imagen: RCDeportivo

Con la llegada de Cristóbal Parralo al primer equipo, las bandas han vuelto a resurgir y en el pasado partido contra Las Palmas, tanto Fede Cartabia por la derecha como Bakkali por la izquierda, fueron los encargados de generar el peligro.

Zakaria Bakkali reconocía que se encuentra feliz con la subida de Parralo, pero dejaba claro que todavía hay mucho margen de mejora, tanto a nivel individual como colectivo. Y es que los goles en los primeros minutos preocupan, y mucho. Sobre ello comentaba que "tenemos que ser más duros desde el primer minuto", y afirmaba ser consciente de que tienen que ser más solidarios en defensa. En cuanto a su juego, sentenciaba que "aún no estoy mostrando mi mejor versión, pero poco a poco me voy encontrando mejor. He estado muchos años sin ser capaz de encadenar dos partidos seguidos jugados".

El 18 deportivista actualmente está jugando de extremo, una posición que le favorece más. "Yo quiero marcar, es lo normal, pero si ganamos el partido y no marco, está bien igualmente. Con que ganemos los encuentros estoy feliz", afirmaba el belga, jugador al que le gusta buscar el uno contra uno.

El Deportivo ha tenido una entrada en La Liga un tanto cuestionada por su irregularidad. Sobre ello dejó claro que hay jugadores para estar más arriba en la tabla, y lo que hay que hacer ahora es "trabajar y tratar de ganar los partidos". Relacionado con esto, habló también de su próximo rival: el Atlético de Madrid. Los colchoneros no llegan en su mejor versión, "puede pasar que no tengan confianza", pero lejos de fiarse de esto, "tenemos que pensar en nosotros mismos y en qué podemos hacer para ganar este partido, y en esto estamos trabajando los últimos días".

Durante la era Mel, el Deportivo se caracterizó por jugar con un 4-3-2-1, esquema que ha cambiado desde la llegada del cordobés a un 4-3-3. "Él quiere que seamos muy intensos, que la presión sea alta", confirmaba Bakkali. A esto añadía que "aún no llevamos mucho tiempo con él, pero lo que quiera el míster será lo que haremos. A mí me gusta más el 4-3-3 pero si él quiere cambiar, estará bien”.

Estuvo en la antesala de formar parte de la lista oficial de la Selección Belga, pero terminó cayéndose de esta. Dejó claro que le gustaría formar parte dicha convocatoria, pero que su primer reto es "volver a mi nivel y jugar partidos aquí, con el Deportivo", donde se encuentra en calidad de cedido por el Valencia hasta que la temporada toque su fin.

¿Tendremos la oportunidad de ver la mejor versión de Bakkali en la banda izquierda?