Luisinho: "Creo que el empate era más que justo" | Fuente de la imagen: RC Deportivo

Fue un duro palo para los de Parralo la derrota por 0-1 en Riazor, tras el buen partido que han hecho. Tras plantarle cara a todo un Atlético de Madrid, los herculinos se fueron de vacío por una falta sacada en corto en el 90' para Thomas, que con un gran disparo batiría a un Pantilimon que no se movió de su sitio. Dejando el resultado a un lado, los coruñeses hicieron un gran partido presionando al Atlético en todas su líneas. Para ello, jugadores como Luisinho o Borges se dejaron tanto la piel sobre el campo, que salieron tocados antes del final del partido.

Luisinho: "El equipo está compitiendo intenso, como quiere el entrenador"

El primero de ambos comenzó la rueda de prensa hablando sobre lo duro que fue la derrota para la plantilla en el último minuto: "Es una derrota triste. Controlamos el partido y se lo llevaron en un balón parado. El fútbol es a veces un poco injusto. No debimos haber dejado escapar el partido al final, sabíamos que podían ganarlo por detalles". El luso le restó importancia a sus molestias esperando que las pruebas médicas no encuentran ninguna lesión.

El lateral se deshizo en elogios hacia el nuevo míster y la nueva forma de jugar del equipo: "El equipo no estaba atravesando un buen momento. No debería ser así porque somos los mismos, pero cuando un entrenador cambia los jugadores quieren demostrar más. Desde el primer minuto que llegó aquí Cristóbal tiene las ideas bastante claras y eso nos ayuda".

Borges: "Salimos reforzados, pero hay que puntuar"

El siguiente en comparecer ante los medios fue Celso Borges que también quiso quitarle importancia a sus molestias incluso pensando en su selección: "No es nada serio, si me encuentro bien iré con la selección". Quiso destacar lo injusto de la derrota contrastándolo con el buen juego hoy del equipo: "No tenemos nada que reprocharnos, perder en el último minuto no es fácil de llevar, salimos dolidos pero reforzados del partido. En cuestiones de presión y de defensa nos hemos organizado y hemos interpretado bien la nueva visión de juego".

Finalmente quiso destacar la unión que se vivió hoy en el estadio coruñés entre la afición y el equipo: "La gente nota que nos entregamos al 100% y estamos bien organizados, hemos trabajado para hacer un grupo solidario".