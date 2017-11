Borges viajará con Costa Rica

Google Plus

Celso Borges/ imagen: RC Deportivo

Después de la jornada número once de la liga española en la que el Depor fue derrotado injustamente ante el Atlético en el Abanca-Riazor, el costarricense Celso Borges es citado con su selección para disputar dos partidos internacionales. Uno de estos partidos es el España – Costa Rica que se jugará en Málaga el sábado 11 de noviembre de 2017 a las 21.30 en La Rosaleda.

El internacional viajará a la concentración de “la sele” con molestias en el muslo derecho ocasionadas tras un choque con un jugador del Atlético esta jornada. "Solo fue el golpe que me dejó un poco nocaut pero no fue nada serio", explicó el centrocampista del Deportivo tras el partido. Sobre el partido Celso dice que es una cita “bonita” para el y su entorno peo que “lo primero siempre es la salud” por lo que nos hace ver que tratará de no asumir riesgos ni forzar en caso de las molestias se prolonguen. Esperamos todos que sea un interesante partido el que vamos el viernes en La Rosaleda.

A su vez Costa Rica se medirá también en este parón a otra selección europea, en este caso es la selección húngara, y se jugará en Hungría el martes 14 de noviembre de 2017 a las 20.45 en un partido amistoso el cual sirve a modo de preparación del mundial de Rusia 2018, el próximo año.

Celso Borges como anuncia previamente se tomará esta concentración en la que disputará dos partidos amistosos con más tranquilidad y sin necesidad de forzar pese a sus molestias, solo en el caso en que el “tico” se vea bien disputará algún partido ya que al estar ya clasificados para el mundial toda la atención del mediocampista del Depor pasa por realizar una buena campaña con el conjunto coruñés y logar los objetivos por los que luchará el club a lo largo de la temporada.