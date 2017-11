Munúa: "Es un gran salto en mi carrera"

Fuente de la imagen: RC Deportivo

El ex portero blanquiazul vuelve al club para dirigir al Fabril en 2ªb en lo que será su primera experiencia como entrenador en Europa. El nuevo mister reconoció la ilusión que le hace volver: "Me he estado informando, hay un gran trabajo hecho con Cristóbal, una muy buena plantilla... Entonces me ilusionó volver al Deportivo, una gran institución que conozco muy bien. Tomé la decisión por muchas cosas: es el Deportivo, hay un trabajo armado, hay buenos futbolistas... La verdad es que ilusiona".

Munúa tampoco se escapó del tema de moda en el Dépor al tener que responder una pregunta sobre la inseguridad en la portería del primer equipo: "Los porteros mas que nadie saben que es un puesto muy ingrato a veces, al que permanentemente se le presta mucha atención. Pero seguro que pasa esta mala racha y ya no se vuelva a hablar de los porteros".

El técnico puso el objetivo en seguir con la buena racha del equipo y no despistarse debido a lo pareja que es 2ªb, además aclaró que le gustaría que el equipo tuviera mucho protagonismo en los partidos controlando la posesión.

Admitió que el sueño de todo entrenador es entrenar en la maxima categoría de un país importante en el mundo futbolístico: "Sé muy bien lo que significa el Deportivo y lo conozco. Para mi es un paso muy importante en mi carrera, obviamente uno siempre sueña con dirigir en primera división lo más alto posible, pero ahora se el rol que ocupo de dirigir al filial del Depor".

El de Montevideo mostró todo el cariño que guarda hacia este club: "Para mi el Deportivo es un club especial porque me abrió las puertas como jugador, sin pasaporte comunitario, portero, no es fácil ni nada común. Por algo ocurre esta vuelta al club, el feeling que uno tiene con la institución, su gente... A veces las cosas van más allá de lo deportivo". Luego habló sobre su meta a lograr con el filial: "Yo pienso que sobre todas las cosas, tanto el equipo como la afición deben sentirse identificados y cómodos y debe gustarles lo que hacemos. Creo que tener una idea clara y que la gente se sienta identificada con esa idea es un logro importante".

Opinó también acerca de su compatriota Fede Valverde, miembro de la primera plantilla: "Federico es un joven que viene creciendo muchísimo, ya tenía un gran rendimiento con la selección uruguaya. Tiene una proyección increíble, es un gran jugador, tiene mucho talento... Se espera mucho de él".

Acabó la rueda de prensa hablando sobre la inestabilidad del primer equipo estos últimos años: "Lo ideal para un equipo es adaptar una identidad con la que la gente se sienta identificada, a partir de ahí y con regularidad se logran muchas cosas. Obviamente no es bonito estar siempre sufriendo o que te toque bajar. Pero estoy seguro de que el Deportivo va a conseguir la estabilidad que busca, porque está haciendo las cosas bien".