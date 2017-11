Mosquera: "El equipo va a seguir creciendo, haremos una buena temporada"

Google Plus

Pedro Mosquera durante la rueda de prensa. / Imagen: RCDeportivo

Empezó el capitán blanquiazul la rueda de prensa hablando sobre la llegada de Cristóbal Parralo, reconociendo que “nos transmite ese carácter fuerte que tiene y que tanta falta nos hace. El equipo está creciendo mucho en ese sentido”. El nuevo míster ha sabido dar en el clavo, y ha “detectado muy bien las cosas que nos hacen falta, tanto con balón como sin él. Las ha plasmado muy bien, y sobre todo mete mucha intensidad en los entrenamientos. Está siendo muy positivo para nosotros, y lo que queremos es ir a más”.

Sobre el cuerpo técnico que acompaña en esta nueva etapa al cordobés, apuntó que, pese a estar integrados ya, “las primeras semanas fueron un poco raras, porque tuvimos partidos muy seguidos, con Copa del Rey entre medias, y poco tiempo para trabajar”.

El próximo partido contra el Málaga es visto como una final para los locales, y para los nuestros, tal y como sentenció Pedro Mosquera, un partido “vital”. Se trata de un equipo directo “que no está pasando por un buen momento”, sin duda situación de la cual el Deportivo intentará sacar partido. “Tenemos opción de ponernos a 10 puntos de diferencia y dejarles abajo es súper importante, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido un tramo importante de Liga”, señaló el "5" del Deportivo. Apuntaba también que están convencidos de que será un partido “intenso, ya que los partidos con rivales directos son los que tenemos que ganar, tanto fuera como en casa. Vamos con la total confianza de sacar los tres puntos”.

“Estamos deseando que pase este parón y ponernos a entrenar al 100% para preparar el partido ante el Málaga. Queremos ir allí y plasmar las buenas sensaciones que venimos teniendo”, sentenció el coruñés.

Se trató también el partido de la jornada pasada contra el Atlético de Madrid, partido sobre el que considera que “salimos reforzados no por el rival que era, sino por las sensaciones que dimos en el campo. Fue un buen partido”. Independientemente de eso, quiso señalar que la afición “cuando ve que el equipo está a un nivel bueno, siempre nos apoya. Siempre lo ha hecho, y siempre lo hará”. Aprovechó para agradecerles también la ovación recibida al final, pese a la derrota y para mandar un claro mensaje: “Que haya una muy buen comunión entre el equipo y la afición nos va a llevar a hacer una gran temporada”.

Tras llevar varias semanas entrenando con el grupo, dejaba claro que ya no tiene ningún tipo de molestia, que la lesión ya es cosa del pasado y que ahora quiere “ayudar al equipo”. Señaló que, evidentemente, “todo el mundo quiere jugar de titular, pero yo en los minutos que he jugado he intentado aportar lo máximo posible”.

Sobre el parón por selecciones, afirmó que siempre intenta ver lo positivo, y que estos días les vendrán muy bien a jugadores como Adrián, Carles Gil y Rubén, que “están más cerca de recuperarse y le ganan una semana a sus lesiones”. Centrándose más a nivel de equipo, no se mostró preocupado, “es verdad que venimos con buenas sensaciones, pero que haya un fin de semana de por medio no tiene que significar nada negativo”.