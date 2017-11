Rubén recibe el alta médica

Rubén durante el entrenamiento de esta mañana en Abegondo. / Imagen: RCDeportivo

El portero de Coristanco recibía este viernes el alta médica definitiva, dejando atrás varios meses de calvario. Desde que se lesionara el ligamento del pulgar derecho durante un entrenamiento del día 1 de septiembre han pasado casi 80 días. Días en los que no ha dejado de luchar para volver cuanto antes a defender la portería del Deportivo.

“Es complicado. Se lleva muy mal, y con impotencia”, afirmaba Rubén Martínez. Pero ahora ya está de vuelta, y Cristóbal Parralo podrá contar con él a partir de hoy mismo para sacar adelante al equipo. Pese a su reciente recuperación, todo apunta a que el míster deporitivista le podría dar la titularidad en el siguiente partido contra el Málaga.

Tras las malas sensaciones que ha venido dejando la portería en estas últimas semanas, gran parte de la afición ve la reincorporación del gallego como algo crucial, y espera poder dejar atrás la inestabilidad en dicha demarcación.

Comenzaba la temporada para Rubén con ilusión. Titular contra el Real Madrid y el Levante, estaba siendo el elegido para defender la meta deporstivista. Pero su trayectoria se vio truncada por la lesión. Desde entonces, la portería ha pasado, nada más y nada menos, que por las manos de tres porteros: Tyton, Pantilimon y el fabrilista Francis, convirtiéndose en un auténtico carrusel.

Tyton sería el elegido por Pepe Mel como sustituto. No obstante, el internacional polaco no duró mucho, y tras encajar cuatro tantos en casa contra la Real Sociedad, volvió al banquillo. Le pasaba entonces el testigo a Costel Pantilimon, quien llegaba a última hora al Deportivo como cedido. El rumano tuvo más suerte, y logró hacerse con la titularidad durante cuatro partidos: Betis, Alavés, Espanyol y Getafe. Pero no terminó tampoco convencer al entrenador madrileño. Ante esta situación no le quedaba más solución que “tirar” de cantera. Apostó por Francis Uzoho, al que en verano calificaba de “perla”, para defender la portería. El joven fabrilista disputó dos encuentros, contra el Eibar y contra el Girona.

Como consecuencia de los malos resultados que estaba obteniendo el equipo, el Deportivo toma la decisión de destituir a Pepe Mel y subir a Cristóbal Parralo, que comenzaba su segunda temporada en el filial blanzquiazul. El cordobés lo tuvo claro, y tras hablar con los preparadores, se decantó por el polaco para su primer partido. Tyton debió de generarle muchas dudas, porque hasta día de hoy no ha vuelto a apostar por él y le ha otorgado la titularidad a Pantilimon.

Tras más de un año luchando por hacerse con el dominio de la portería herculina, Rubén está de vuelta y dispuesto a hacerse con la titularidad.