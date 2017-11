Previa Málaga - Deportivo: más que tres puntos en juego

Google Plus

Partido de la temporada pasada en el estadio de Riazor. / Image: RCDeportivo

El Deportivo visita mañana al Málaga con la esperanza de hacerse con los tres puntos. Puntos que le harían dejar un poco más atrás la tan temida zona de descenso y, sobre todo, a un rival directo por la permanencia. En caso de lograr dicha victoria, terminarían 10 puntos por encima del los malagueños.

La Rosaleda acogerá un partido de suma importancia, que ha sido calificado como vital por ambos conjuntos. Los de Míchel, necesitados de victorias, no se lo pondrán nada fácil a los herculinos. Y es que sus pupilos cierran la clasificación con un total de cuatro puntos. Por su parte, el Deportivo se sitúa en decimosexta posición con once puntos.

Las urgencias del rival, los problemas que están teniendo los deportivistas durante las últimas temporadas a domicilio y su mala racha en el campo malacitano, hacen complicado el encuentro para los nuestros.

Resurgir

El Málaga no ha comenzado la temporada de la mejor forma posible. Tras terminar la pasada de undécimo, por el momento ha cosechado un total de nueve derrotas, frente a tan solo una victoria y un empate. El duelo de mañana será crucial para los andaluces, que se encuentran en la necesidad de intentar subir el mayor número de puestos posibles en la clasificación para permanecer un año más en la máxima categoría del fútbol español.

El conjunto de Míchel, que ha acusado notablemente las salidas que se produjeron durante el mercado de fichajes, intentará buscar su segunda victoria en lo que vamos de campeonato, y qué mejor escenario que en casa rodeados de su gente.

Los andaluces, necesitados de gol, recuperan al delantero uruguayo Rolan, quien, recordemos, había sufrido una lesión muscular en el encuentro contra el FCBarcelona. Poco a poco el punta se va afianzando en el once titular, y ha aportado un total de dos goles en los minutos que lleva disputados en LaLiga. Tras estar un mes de baja, ha entrenado esta semana junto a sus compañeros y, salvo problemas de última hora, toda apunta a que entrará en la convocatoria e incluso en el once. Quienes no estuvieron en los entrenamientos fueron Kuzmanovic, Ricca y Miguel Torres.

Alzar el vuelo

El Deportivo, por su parte, quiere reencontrarse con la victoria, tras el partido disputado contra el Atlético de Madrid. Los del Cholo se llevaron los tres puntos, pero los locales realizaron un gran partido, plantándoles cara en todo momento. Las sensaciones transmitidas desde la llegada de Cristóbal Parralo han llenado a la afición de esperanza.

Con cinco derrotas, dos empates y tres victorias, el Dépor llega ilusionado y con ganas de sumar. Pese a no estar en puestos de descenso, sí se sitúa en una zona próxima, algo alarmante y que esperan solventar en los siguientes partidos.

Los gallegos llegan con la baja de Juanfran, quien abandonaba un entrenamiento con un dolor muscular. Esa lesión le obligará a perderse las próximas jornadas, dando así la oportunidad de lucirse a Gerard Valentín. La novedad en la convocatoria de Parralo podría ser Rubén. El portero gallego ya se entrena con normalidad y parece haber dejado atrás su lesión en el pulgar derecho. Pese a su recién vuelta, podría incluso formar parte del once inicial. Tampoco estarán por problemas médicos Carles Gil y Adrián.

Antecedentes

Para recordar el último triunfo del Dépor en el campo malagueño hay que remontarse hasta el año 2003, partido en el cual vencía por un 0-2. Desde entonces, se han vuelto a ver las caras más de una veintena de veces. La mayor parte de esos encuentros finalizaron con un reparto de puntos entre ambos conjuntos (nueve empates). Mientras, el Málaga obtuvo cuatro victorias y el Deportivo ocho.

El último partido que enfrentó a ambos en el estadio de Riazor finalizó con victoria para los locales con los tantos de Joselu y Mosquera.

Posibles alineaciones