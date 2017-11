Lucas Pérez: "El partido estaba de nuestro lado, pero nos metimos atrás. Ese fue nuestro error"

Google Plus

Imagen: RCDeportivo

El delantero de Monelos fue el primero en atender a los medios tras el encuentro. Muy crítico, afirmaba que "hay un momento del partido en el que el Málaga se vuelca, pienso que por pasión y orgullo, y nos hemos metido atrás. Hay que trabajar eso, intentar aguantar el momento de presión del rival". Pero también quiso destacar cosas positivas, y es que "el equipo ha estado bien en líneas generales, hemos dominado el partido. Nos sentíamos cómodos, veíamos que íbamos por delante en el marcador, que estábamos haciendo ocasiones y generando peligro". Borges alabó también la actuación del equipo, asegurando que se habían sentido bien, por lo que "da más rabia no haber podido capitalizarlo con los tres puntos".

Lucas Pérez dejó muy claro que, como equipo que son, todos tiene parte de culpa, y que de nada vale criticar a ciertas demarcaciones: "no hay que echarle la culpa a la defensa, ni al medio centro, ni al ataque. Esto es un equipo. No porque ganemos hoy va a ser gracias al delantero, o al extremo, ni porque perdamos va a ser culpa de la defensa, ni mucho menos". Por su parte, Celso Borges, sentenció el tema afirmando que "todos los jugadores cometemos errores. Los goles son consecuencia de algún otro movimiento que no hemos hecho bien, pero nos involucra absolutamente a todos".

"Todo se puede mejorar. El míster acaba de llegar, y estamos matizando sus cosas, que pienso que ya nos han dado frutos. Se ha visto al Deportivo a muy buen nivel durante 80 minutos", razonaba el "7" blanquiazul, pidiendo calma y tiempo.

Sobre el partido quiso señalar que "ellos se jugaban mucho, como lo han demostrado. Peleaban cada balón, ha sido un partido de muchas disputas, de mucho balón aéreo. Al final se ha decantado del lado del Málaga, pero pienso que el Deportivo ha estado bien".

Su compañero Celso Borges, más escueto sobre el encuentro, sentenciaba que "es un mazazo. Daba la sensación de que estábamos en el camino correcto, haciendo las cosas bien, y que el equipo estaba bien organizado, llegando con criterio. Nos merecíamos la victoria, pero el fútbol a veces es así de cruel".

"Hay dos maneras de enfocar esta derrota. O la cogemos de una manera muy pesimista, o lo vemos de una forma optimista. Hay que ser reflexivos en cuanto a los errores que se cometen, y mejorar, pero vamos para adelante. Ya nos tiene que tocar", decía el costarricense haciendo autocrítica.

Finalmente, el tico habló de la situación en la que se encuentra el Deportivo, afirmando que "nos dejamos la piel para poder subir puestos, y cuando no es así, es un golpe duro. Vamos a seguir".