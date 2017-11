Cristóbal Parralo: "Su segundo gol nos hizo mucho daño"

Cristobal Parralo en el banquillo // LaLiga

El Dépor llegaba al encuentro frente al Málaga con buenas sensaciones después del parón. Pese a la derrota hace dos semanas contra el Atleti, en Coruña se respira optimismo con la llegada del nuevo técnico, Cristóbal Parralo. El equipo encaraba su partido correspondiente a la jornada 12 de liga con el objetivo de lograr una victoria que le alejase de la zona baja de la tabla.

El míster resumió el encuentro como un partido muy igualado y el cuál perdieron por falta de concentración en momentos puntuales. "Es cuestión de cuidar mucho mejor los detalles, no perder la organización en ningún momento y ha habido fases del partido que la hemos perdido" dijo Parralo en sala de prensa. "No voy a quitarle méritos al rival. El partido lo ganan ellos y lo perdemos nosotros. El fútbol es así. Algunos detalles han definido el partido, no hay más" añadió el técnico cordobés.

Parralo insistió en mantener la calma tras la derrota "No hay que dramatizar en exceso tampoco. No se cambian las cosas de la noche al día y necesitamos trabajar mucho. Hay cosas que hacemos mejor y otras que nos cuestan más. La única manera de hacer las cosas bien es seguir trabajando y mirar ya al próximo partido". Además, el entrenador se mostró descontento por la organización del equipo en los momentos claves del partido: "Hubo fases del partido en que vi cierta desorganización. No puede ocurrir, no podemos perder la cara al partido en ningún momento y hoy lo hemos hecho".

Respecto al cambio de Fede Cartabia, que sorprendió a todos los deportivistas, quiso aclarar Cristóbal: "Fede la semana anterior estuvo toda sin entrenar, esta sí entreno aunque tuvo molestias durante el transcurso de los entrenos. Con el paso de los minutos necesitábamos gente fisicamente bien y Fede estaba justo". El míster también quiso tranquilizar a la afición sobre la lesión de Sidnei: "Tenía molestias musculares en los isquios. Por precaución y para evitar una lesión más larga hemos preferido no arriesgar".

Parralo ha asegurado que seguirán trabajando para mejorar día a día porque el margen de este equipo es amplio. La semana que viene, reciben al Athletic Club y los coruñeses querrán ganar, sea como sea, los tres puntos y darle una alegría a su afición.