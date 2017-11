Luisinho y Guilherme baja ante el Athletic

Google Plus

Guilherme en el encuentro del pasado domingo Imagen: RCDeportivo

Choque vital el de este fin de semana que enfrenta al Deportivo de la Coruña con el Athletic de Bilbao ambos equipos buscan alejarse de la parte baja de la tabla. El equipo coruñés si consigue la victoria logrará sobrepasar al equipo vasco que de no lograr la victoria seguirá sin alcanzar una zona estable en la tabla. Algo que puede beneficiar al Deportivo es que el equipo bilbaíno jugará el jueves un enfrentamiento de Europa League frente al Herta Berlín alemán.

La temporada pasada el Athletic logró ganar los dos enfrentamientos con el Deportivo en A Coruña por 0 a 1 y en Bilbao por 2 a 1

Los dos jugadores que más minutos acumulan en lo que va de campaña no podrán estar el domingo en un choque vital frente al Athletic de Bilbao en Riazor. Ambos jugadores recibían la quinta amarilla en el choque disputado el pasado fin de semana en Málaga en el cual el equipo herculino saldría derrotado por 2-3.

El domingo en Riazor el deportivo buscará los tres puntos ante un rival que está situado justo por encima del club coruñés con tan solo un punto de diferencia. Un Athletic que acumula una victoria, un empate y cinco derrotas como visitante y recibirá al Deportivo el cuál en casa logró dos victorias y cuatro derrotas.



Ambos jugadores desde la llegada de Parralo han disputado todos los minutos y siempre en el once inicial. Debido a esto el entrenador del Deportivo tendrá que modificar su once. La baja de Luisinho es muy probable que no tenga problemas para solucionarla ya que Fernando Navarro está para jugar y es un jugador propio para la posición que ocupa el portugués pero la de Guilherme si podría causarle más dudas porque podría optar por el gallego Pedro Mosquera o bien cambiar el sistema.