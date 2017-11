Tino Fernández: "Andone se va a quedar"

Google Plus

Tino Fernández durante la junta de accionistas del Deportivo / Foto vía RC Deportivo

Tino Fernández ha atendido a los medios de comunicación tras la junta de accionistas celebrada este lunes para abordar los temas más relevantes de la actualidad herculina. En este sentido, el mandatario quiso enviar un mensaje tranquilizador respecto a la situación de Florin Andone, después de que el ariete comentara en una entrevista concedida al Diario AS que las cosas “deben cambiar” para volver a sentirse a gusto en el club.

Ante esas dudas del internacional con Rumanía sobre si quedarse en el Dépor “fue la mejor elección”, Fernández resaltó su “aprecio” por el futbolista. “Es un gran jugador, un gran activo del Deportivo. Lo que tiene que hacer es trabajar duro y tratar de convencer al cuerpo técnico de que tiene que tener más minutos”, explicó, después de reconocer que ambos tuvieron una extensa charla en la que el dirigente hizo un llamamiento a la calma para superar esta fase lejos del papel protagonista. “A lo largo de la temporada hay oportunidades para todos y todos tienen su momento para demostrar su valía”, apuntilló.

A poco más de un mes para el arranque del mercado de invierno, el máximo mandatario deportivista cerró la puerta a una posible marcha del ‘10’: “Andone se va a quedar, sin ninguna duda”, agregó, de manera contundente, ampliando también que los jugadores que han pasado más inadvertidos en lo que va de Liga son “los candidatos más factibles” para salir en enero.

Además, Fernández hizo hincapié en la idea de “mejorar” a base de “ambición”, por lo que es necesario contar con hombres de nivel tanto en el verde como de refresco. “Un equipo ambicioso y que quiere crecer tiene que tener buenos futbolistas, pero no uno por demarcación, sino todos los mejores que pueda tener. Ese es el objetivo que tiene el Deportivo”, admitió.

Otro de los asuntos candentes fue el cambio al mando en el vestuario tanto en el primer equipo como el filial. En primer lugar, el presidente puso la mano en el fuego por la actitud de los ‘mayores’ tras los cambios presenciados con la llegada de Cristóbal Parralo evidenciando el deseo de “ganar” de todos los profesionales y poniendo en valor la labor del cuerpo técnico para sacar a relucir dicho “gen competitivo”. Y en un segundo orden, insistió en que el Fabril tiene el objetivo principal de consolidarse “en Segunda B” a pesar de que por el momento la ampliación del contrato de Gustavo Munúa como entrenador está condicionada a “si asciende”.

“La vida es ambición, ¿por qué no? estamos en ‘playoff’. Creo que con la plantilla que tenemos este año podremos estar tranquilamente luchando por jugar ese ‘playoff’. Tenemos un montón de jugadores, a priori de los destacados, que no están participando, y aun así tenemos un rendimiento muy alto”, añadió optimista respecto a las posibilidades de soñar con la categoría de plata.

Por último, Tino Fernández se refirió a las obras que tendrán lugar en Riazor en verano de 2018 con la finalidad primordial de renovar “la cubierta”, aunque en el boceto propuesto se incluyó además una propuesta para “la fachada” que por el momento no resulta viable. “Lo que falta es la financiación, el dinero, y si hubiera una fórmula para hacerlo posible lo abordaríamos. Ahora mismo no está encima de la mesa porque no tenemos el dinero”, ultimó, con un recordatorio de que el Deportivo, como entidad, carece de voz “en la adjudicación del contrato”.