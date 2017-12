Juan Domínguez: “El derbi gallego es un espectáculo en todos los sentidos"

Juan Domínguez// Foto: RC Deportivo

Juan Domínguez jugó en el Depor desde las categorías inferiores a la primera plantilla hasta 2017 donde se ha desvinculado deportivamente del club. Juan ha jugado muchísimos derbis, ya que ya desde categorías inferiores se ha enfrentado en numerosas ocasiones al Celta por lo que me parecía un gran ejemplo para conocer mejor cómo se vive este partido tanto desde la grada como desde el verde.

La primera pregunta va enfocada hacia su primer derbi como aficionado, y nos recuerda que fue aquel del año 2000 en el que Djalminha se inventó aquella genialidad de gol con un magnífico regate previo a un zurdazo directo a la escuadra. Aquel derbi acabó con el resultado de 3-0 favorable al conjunto coruñés.

Juan comenta que las sensaciones son fantásticas ya que desde la calle, un espectáculo brutal con las banderas, los cánticos de las aficiones, etc. Desde el primer momento él ya tenía claro que ese no era un partido cualquiera.

Tras unas temporadas asentándose en el primer equipo llegó su primer derbi como profesional, pero este era un derbi especial, ya que tras muchos años se jugaría en 2ª división. Temporada 2011/2012, El Depor recibía al Celta y Juan Domínguez tuvo la oportunidad de ser uno de los protagonistas. El propio jugador dice: “Las sensaciones se te multiplican, las ganas y la ilusión” es muy importante estar concentrado en el juego y Juan tiene la virtud de conseguir poner toda su atención en el balón cuando este está en juego.

A la pregunta de cuál ha sido su mejor momento en un derbi, el de Pontedeume dice que aparte del gol de Borja en Balaidos sobre la bocina fue su gol en ese mismo estadio un año después, a pase de Valerón. En ese momento se juntaron muchas cosas: era su primer gol en primera división, a pase de su ídolo, Valerón y encima contra el Celta en Balaidos.

También le pregunte que cual fue su peor momento en un derbi y realmente fue una pregunta difícil, ya que Juan ha ganado casi todos los derbis que él ha jugado desde las categorías inferiores hasta el primer equipo.

Le hice una pregunta que esencialmente era por curiosidad, y era: “¿Qué sentisteis con el gol de Borja en el último minuto?” La pregunta para mí era clave ya que todos los aficionados sentimos una increíble sensación y todos sabemos el éxtasis que eso supuso para nosotros, pero no conocía lo que se sentía desde dentro. Juan me comentó que fue espectacular, es una alegría que no se puede contener ya que iban empatando un partido que iban ganando 0-2 y al ser el gol de la victoria, allí, en el último minuto y encima además de ser el Celta era un rival directo, fue un momento increíble.

Por último, he querido saber quién cree que va a ganar el partido, él cree que el Depor más que nada por el apoyo de la afición, pero más que nada espera que sea una fiesta.