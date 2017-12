Fabian Schär: "Sabemos que es el partido más importante del año para la afición"

Fabian Schär anotó dos goles en los cuatro partidos disputados en noviembre | Imagen: RCDeportivo

Fabian Schär ha sido nombrado jugador Estrella Galicia del mes de noviembre. El suizo recibió su premio tras un grandísimo mes y sustituyó a Fede Valverde, ganador del premio el mes pasado. Cabe destacar que Valverde también fue nombrado mejor jugador del undécimo mes del año, pero renunció a él alegando que sus compañeros han hecho los mismos o más méritos que él. En los cuatro partidos disputados con la elástica blanquiazul, Schär ha disputado todos y cada uno de los minutos e incluso consiguió ver puerta en dos jornadas consecutivas, frente al Málaga en la Rosaleda y en Riazor contra el Athletic de Ziganda.

Pese a las formidables actuaciones del central, el Deportivo tan solo se llevó la victoria en uno de los encuentros y curiosamente en el menos importante: Copa del Rey ante Las Palmas que no sirvió para lograr la clasificación. Los tres partidos restantes suman dos derrotas y un empate. Un bagaje paupérrimo teniendo en cuenta las teóricas aspiraciones del conjunto gallego.

Tras recibir el premio, Schär atendió a los medios para hablar del derbi que se disputará en apenas unos días. Sin mojarse demasiado, Fabian destacó sus ganas de ganar este partido lejos de despreciar al Celta: "Tienen un buen equipo y juegan muy bien. Aspas es un gran jugador, un goleador, pero no es el único. Jugamos en Riazor, sabemos que es el partido más importante del año para nuestra afición y vamos a hacer todo lo posible por ganar, por ellos y por el club".

El suizo también ha evitado entrar en polémicas acerca del codazo recibido por Luis Suárez en el Camp Nou. "No me di cuenta de lo aparatosa que era en el campo, lo da todo y hace todo lo posible por ganar, no es ningún problema para nosotros. No soy árbitro y no decido nada, no creo que sea la persona adecuada para hablar de esto. Somos jugadores y queremos jugar, con el Madrid y Sergio Ramos también tuvimos la misma polémica. No es mi decisión", apuntó.