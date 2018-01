Albentosa: "Me jode no sentirme a disposición de poder rendir todos los fines de semana"

Foto vía RC Deportivo

Raúl Albentosa se ha mostrado reivindicativo este martes en sala de prensa tras su última titularidad con el Deportivo de La Coruña en el Estadio de la Cerámica. Tras suplir con nota en el eje de la zaga al amonestado Fabian Schär, el de Alzira ha admitido que le “jodería” volver a quedarse en el banco en el siguiente compromiso frente al Valencia CF.

El central aseguró estar llevando “muy mal” la escasez de minutos este curso al no sentirse “realizado” con su trabajo, pero afirmó que el comienzo de año ha servido de inyección de moral. “En el fútbol mucho porcentaje es la confianza y me vino bien. Me tocó suplir a un compañero, estaba bien físicamente después de mucho tiempo sin tener ritmo y me vi bien en ese aspecto”, comentó, satisfecho con el empate rascado en tierras castellonenses a pesar de creer que el Dépor mereció “incluso más”.

Para Albentosa, la tranquilidad de verse fuera de los puestos de descenso gracias a ese punto es una muestra de que “todo influye”. “Hasta la última jornada queda muchísimo, pero de cara al próximo partido es un buen punto. Hay más confianza”, señaló el defensor.

Respecto a la pugna por la permanencia, el jugador herculino advirtió que “van a haber más equipos” en el meollo en el tramo final de LaLiga, aunque su responsabilidad radica en sacar adelante sus propios encuentros. “Tenemos que mentalizarnos de que poco a poco tenemos que sacar esto adelante. Todo son rachas y tenemos que buscar ese camino”, apuntó, haciendo hincapié en que el esfuerzo tiene su recompensa, del mismo modo que su situación personal en el club.

“Cuando no juego estoy triste y cuesta llevarlo. Todo el mundo quiere sentirse realizado con el trabajo que hace cada semana. Evidentemente me jodería volver a ser suplente”, desveló el valenciano, que explicó que “nunca” había tenido que hacer frente a este rol de “participar tan poco”. “Si no juegas, no te sientes realizado y quieres hacer otras cosas. Pero el futbol cambia cada momento, cada hora, cada día e igual que antes parecía que estaba más fuera que dentro, ahora toca ponerlo difícil para seguir jugando”, continuó, consciente de que necesita poner en complicaciones a Cristóbal Parralo a la hora de establecer los ‘onces’ de inicio.

Pese a enfatizar en la molestia que le supone no poder estar “a disposición de poder rendir todos los fines de semana”, reveló las palabras de su entrenador antes de saltar al terreno de juego en Villarreal. “Me dijo que estuviera tranquilo, que no tenía que demostrarle nada a nadie y que él tenía toda la confianza en mí”, manifestó.

En otro orden de cosas, puso en el foco en Dani Parejo como el rival a tener más en cuenta este sábado y alabó la labor de Marcelino García Toral desde que tomara las riendas del Valencia el pasado verano, asintiendo que ha sido “el punto positivo” entre un año y otro. “Ha tocado con la tecla de unir a todas las piezas y les va muy bien”, achacó en relación al conjunto de su tierra.

Para concluir, Albentosa lamentó que los resultados de esta temporada estuvieran siendo “un calco” de su predecesora, aunque resaltó la aptitud de la actual plantilla para darle la vuelta al momento delicado que atraviesa, independientemente de los movimientos que se lleven a cabo durante el mercado invernal de fichajes. “Tenemos equipo para ello”, finalizó.