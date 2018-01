Parralo: "Solo pensamos en ganar mañana"

Cristóbal Parralo durante su comparecencia. / Imagen: RCDeportivo

Mañana a las 20:45 horas tendrá lugar el encuentro contra el Valencia en el estadio de ABANCA-Riazor. Sin duda, un duelo muy difícil frente a un rival que está haciendo las cosas "muy bien", y del cual quiso destacar las siguientes virtudes: "es un equipo que presiona bien, que está con las líneas muy juntas y que sale muy rápido en cuanto recuperan balón, con transiciones rápidas. Maneja bien las situaciones, cuando no tiene el balón también. Se juntan mucho y a partir de ahí esperan cualquier error del rival para salir en una transición rápida".

El conjunto che tiene uno de los mejores ataques de LaLiga. Frente a esto, se encuentra el Deportivo, el segundo equipo que más goles recibe del campeonato. "Son cifras. Nosotros vamos a intentar que mañana no seamos vulnerables y que no tengan situaciones para marcar. Solo pensamos en ganar", reconocía Parralo, esperanzado por la victoria de su equipo.

Con el punto logrado la jornada pasada, la confianza del equipo podría haberse visto reforzada, pero el entrenador blanquiazul quiso señalar que dicha confianza "no la da solamente un resultado". Enlazando una serie de victorias, de buenos encuentros, el Dépor entraría en una dinámica que no solo les daría mayor confianza, sino que también podrían "jugar con mucha más tranquilidad".

Afirmaba Cristóbal Parralo que "la situación la marca la clasificación", pero que sin duda, "ganar estos tres puntos mañana nos haría ver todo de manera diferente. Somos conscientes de ello. Los jugadores los primeros".

Pese al empate, "no podemos decir que hemos encontrados el equilibrio y que los problemas han desaparecido". Sentenciaba añadiendo que "hay tiempo y partidos por delante para mejorar. Espero que lleguemos a final de temporada sin tener que ver lo que hacen los demás equipos".

Preguntado sobre el posible esquema que empleará mañana, se mostró reticente a dejar alguna pista: "No anticipo absolutamente nada, eso me lo reservo y mañana podréis ver cuál es nuestra idea y qué es lo que hacemos. No suelo dar ninguna pista, e intento no hablar de cómo vamos a jugar y quién va a jugar". Aunque, tras lo probado en los últimos entrenamientos, todo hace pensar que finalmente se podría ver juntos en el terreno de juego a Andone, Lucas y Adrián.

Sobre la pareja Lucas-Andone añadió que "siempre" le da vueltas. "Queremos tener a los mejores jugadores dentro del campo, a los jugadores que marcan diferencias, a los jugadores que son importantes. Muchas veces, por situaciones, no puede ser, pero eso no quiere decir que no pueden estar mañana juntos en el campo", afirmaba el andaluz.

Nombres propios

Adrián: "Está entrenado con normalidad y está en condiciones de competir. No tiene ninguna ningún problema".

Andone: "Le veo bien, trabajando bien. Es el jugador que ha marcado los dos últimos goles. Estoy contento con su rendimiento y espero que siga así".

Sobre las palabras del ya ex-jugador deportivista Alejandro Arribas en una entrevista ofrecida a La Voz de Galicia fue muy contundente: "Es su opinión, la respeto, no puedo decir nada más. No puedo entrar en polémica cada vez que alguien opine de cómo debe jugar el equipo. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, y lo entiendo. Cada uno tiene su opinión y no tengo por qué enjuiciar la de Arribas ni mucho menos, ni de cualquier otra persona. El fútbol tiene esto, todo el mundo opina, todo el mundo sabe y todo el mundo entiende. Yo lo que intento es trabajar lo mejor posible para que mi equipo compita de la mejor manera e intentar ganar los partidos. Hay muchos caminos para conseguirlo y yo escojo el que creo más conveniente".

La aportación de Lucas al equipo no ha sido tan grande como se esperaba cuando llegó cedido a principios de temporada. Reconocía Parralo que "está trabajando al máximo, lógicamente. No solo Lucas, todos podemos dar más. Yo el primero. Todos tenemos que mejorar nuestras prestaciones".