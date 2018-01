Previa Deportivo de la Coruña - Valencia CF: las dos caras de la Liga

Dos equipos antagónicos se verán las caras en Riazor para cerrar la primera vuelta de la Liga | Imagen: La Liga

El Estadio de Riazor acogerá el último partido de esta primera vuelta del Deportivo de las Coruña y del Valencia CF. El equipo de Parralo, decimoséptimo clasificado, se verá las caras con una de las sorpresas más positivas que ha deparado la primera mitad de la Liga. Los chés, comandados en la banda por Marcelino y dentro del campo por Neto, Parejo, Rodrigo y Zaza, es tercero por detrás de FC Barcelona y Atleti y una posición por delante del Real Madrid, algo que habla maravillas del desempeño futbolístico que se ha podido ver a las orillas del Turia.

Por su parte, el Deportivo es con el permiso del Real Madrid y del Málaga el conjunto que más ha decepcionado una vez llegados al ecuador de la campaña. Fuera de Copa del Rey a las primeras de cambio, luchando por el descenso y acumulando sonrojantes actuaciones que han hecho perder la fe a cierto sector de la grada 'mariñeira'. El primer partido posterior al parón de Navidades terminó en empate gracias a un gol de Florín Andone en el Madrigal, aunque quizás el resultado más justo hubiera sido la victoria amarilla. Un punto que permitió a los gallegos salir de las zonas de relegación a la categoría de plata y que renovó esperanzas a una equipo más acostumbrado a los golpes que a las alegrías en estos últimos años.

Con (casi) todo

El Deportivo encarará el duelo con todos los habituales listos para jugar a excepción de Fede Cartabia, que tras su operación en diciembre sigue recuperándose de la pubalgia. Tampoco podrá participar Bakkali, por el contrato de cesión entre Valencia y Deportivo de la Coruña. Aunque como es habitual Parralo ha mantenido secretismo en la rueda de prensa en cuanto a estrategia y once, es probable que Lucas, Adrián y Andone sean titulares por primera vez en compañía. Un tridente que dejaría fuera de la titularidad a Carles Gil, ex valencianista. Aún así, las dudas que ha generado Adrián durante toda la semana por no encontrarse al 100% puede que lo releguen a un rol de revulsivo en la segunda mitad. Más allá de hipótesis y predicciones sobre titularidades, los coruñeses han de pelear con ahínco un encuentro que sobre el papel no será nada fácil y que los deja en posición de no favoritos, teniendo en cuenta que ni siquiera en su feudo han logrado ganar más de lo que han perdido (tres victorias por cinco derrotas).

Andone celebra su gol ante el Villarreal | Imagen: La Liga

No frena

Con la primera vuelta prácticamente definida, el Valencia de Marcelino ha dejado de ser una quimera fantasiosa a una realidad. El equipo disfruta de puestos Champions y no ha bajado el ritmo desde que comenzó la competición: unicamente una racha de tres derrotas en cuatro partidos para finalizar el año han alejado a los chés de la cabeza de la tabla. Las malas sensaciones con las que remató el 2017 han sido paliadas tras la clasificación a cuartos de final de Copa del Rey (con el Alavés como rival) y la victoria en Liga ante el Girona por 2-1. Club y afición viven en una nube donde todo sale bien y disfrutan del equipo que tanto habían esperado, uno ferozmente competitivo que se entrega indiferentemente de la camiseta contraria.

El Valencia es tercero, solo detrás de Barça y Atleti | Imagen: La Liga

Además de resultados, Marcelino ha conseguido una química y confianza entre sus jugadores que parece difícil de creer atendiendo a lo visto en la temporada pasada. Incluso Vietto, que todavía no se había estrenado en materia goleadora esta campaña, ha firmado un hat-trick nada más enfundarse la elástica valencianista. Un conjunto de sinergias y plusvalías unidas al trabajo y sacrificio necesario para jugar en la élite y al innegable talento con el que cuentan los jugadores han hecho del equipo del murciélago un rival temible.

Convocatorias

Deportivo de la Coruña: Rubén Martínez, Pantilimon, Fernando Navarro, Juanfran Moreno, Sidnei, Luisinho, Albentosa, Schär, Pedro Mosquera, Bruno Gama, Carles Gil, Celso Borges, Emre Çolak, Borja Valle, Guilherme dos Santos, Fede Valverde, Adrián López, Lucas Pérez y Florin Andone.

Quedan fuera por lo tanto Fede Cartabia (lesión), Tyton, Bakkali, Edu Expósito, Gerard Valentín y Francis Uzoho.

Valencia CF: Jaume Doménech, Neto, Garay, Martín Montoya, Gabriel Paulista, Rúben Vezo, Gayà, Lato, Parejo, Maksimovic, Nacho Gil, Guedes, Coquelin, Santi, Mina, Rodrigo, Vietto y Zaza.

Se caen de la lista Kondogbia y Andreas Pereira por acumulación de tarjetas, Jeison Murillo y Carlos Soler por lesión y Nacho Vidal por decisión técnica.

