Parralo: “No tengo nada que reprochar a los jugadores” || Foto: RC Deportivo

El Deportivo de La Coruña cayó derrotado en Riazor ante el Valencia por 1-2 en el partido que cierra la primera mitad de la temporada. El gol de los blanquiazules fue obra de Florin Andone cuando el marcador marcaba el minuto 87.

El técnico deportivista asegura que es una “derrota difícil de digerir, pero no queda otra”. El Valencia aprovechó un error blanquiazul para poner el primero en el marcador, algo que les ponía el partido de cara. “Hemos intentado meternos en el partido, buscar el empate pero nos falta finalizar. Luego con otro error nuestro han aumentado la diferencia. Nos han dejado tocados pero lo hemos seguido intentando, no tengo nada que reprochar a los jugadores”, aseguraba el técnico andaluz.

Cuestionado por los continuos errores que condenan al Dépor a ocupar la zona baja de la clasificación, el entrenador decía que es siempre ”la misma historia. Detalles que nos cuestan caros, pero hay que asumirlos y seguir trabajando”. Añadía además Parralo: “Hay que no bajar los brazos y seguir creyendo. Si es verdad que sientes impotencia porque el equipo estaba haciendo las cosas bien y hemos tenido ocasiones para ponernos por delante en el marcador pero siempre tenemos que estar remando”.

“Yo tengo que estar fuerte para transmitirlo a los jugadores. Sigo pensando que con trabajo podemos salir de aquí. No veo a un equipo que no quiera o no trabaje para ellos”, afirmaba el técnico.

Cuestionado por si los errores que jornada tras jornada condenan al Dépor a luchar por voltear un partido son fruto de la mala suerte, Parralo asegura que: “Los detalles en primera división cuestan caros. Yo no puedo enjuiciar. En el fútbol sin errores no habría goles. Lo que hay que intentar es que no siempre seamos nosotros”.

Acerca de los jugadores que podrían llegar en este mercado invernal y los refuerzos que los blanquiazules necesitan, el técnico se muestra rotundo: “Creo que ahora en lo que menos pienso es en eso. Ahora pienso en como puedo levantar al equipo para que siga trabajando, intentando mejorar y para seguir compitiendo por conseguir puntos”.