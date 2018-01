Parralo: “Nos duele asumir esta derrota”

Google Plus

imagen: RC Deportivo

El técnico nacido en Córdoba ha sido muy crítico con el partido de hoy y la situación deportiva que atraviesa el club.

Comenta que al Depor le están costando muy caros los errores individuales, y que en el fútbol y mas en primera división, te pueden condenar. Es consciente de que los fallos no son provocados, que Rubén en el primer gol del Valencia no quería dejarla escapar, que Albentosa quería sacarla jugada y que no se la robasen y también Adrián quería meterla en el último minuto.

Sobre el nuevo tridente que se venía pidiendo a gritos (Adrián, Lucas y Andone) la gente no se ha disgustado, porque ha resultado ser efectivo, ya que el resultado y los goles contrarios no han sido causa de estos tres jugadores.

También le han preguntado acerca de si quiere o está pensando en nuevos refuerzos que pueden incorporarse a la disciplina blanquiazul pero Cristóbal lo tiene claro y dice que ahora mismo es en lo último que piensa es en eso, que lo mas importante ahora mismo es levantar a una plantilla hundida que tiene calidad de sobra para levantar la cabeza y de la que el se siente responsable.

Los jugadores del Deportivo de la Coruña tienen la difícil papeleta devolver la ilusión a la afición de Riazor que esta muy decepcionada con el nivel que están ofreciendo los jugadores que da la sensación que no están al 100% ya que son jugadores de alto nivel.

Tras el partido de ayer en el que una vez mas cayó derrotado ofreciendo un buen partido pero que suma una derrota mas al fin y al cabo y con un próximo partido muy complicado contra el Real Madrid en el Bernabéu.

El Depor intentará hacerle daño a un Madrid muy tocado y en su peor momento en años, por lo que el Depor tendrá la oportunidad de sumar y hacer mas daño al Madrid.