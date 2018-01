Lucas Pérez: "Tanto los que jugamos como los que no tenemos que sumar, no restar"

Imagen: RCDeportivo

Con el punto de mira puesto en el Bernabéu y tras un día de descanso, el Deportivo volvió esta mañana a los entrenamientos. Lucas Pérez fue quien se encargó de comparecer ante la prensa.

Tras la derrota de la jornada pasada, y la victoria del Alavés, el equipo gallego caía a puestos de descenso. El de Monelos reconocía que la primera vuelta ha sido "mala, no hay otra manera de valorarla". Añadía además: "A nivel deportivo no están saliendo las cosas como todos esperábamos. Tenemos que mejorar mucho no, muchísimo para evitar el descenso".

De la dinámica del equipo sentenciaba que "no hay que buscar ningún culpable", porque "todos a nivel general" tienen su parte de culpa. Los errores puntuales están condenando al equipo, que cada vez se ve más relegado a los puestos bajos de la tabla. Sobre el fallo cometido por el guardameta la jornada pasada, reconocía: "Pongo la mano en el fuego y creo que Rubén no quiere fallar. Digo Rubén por no decir cuando estoy yo a portería vacía. Yo no quiero fallar. Ni Adrián ni Andone tampoco. Puedo decir que todos lo compañeros del vestuario están desando salir, tanto los que más juegan como los que menos. Todos están desando salir y dar su mejor versión".

Los resultados cosechados han mermado la confianza del grupo, que se encuentra "debilitado" y "dolido a nivel psicológico". Afirmaba Lucas Pérez que son "conscientes del potencial" que tienen y que además de la mala suerte que han tenido "también es culpa del equipo". ¿La solución para recuperarla? Animando. "Entre nosotros nos tenemos que dar mucha confianza, animar al compañero y ayudarlo. Tanto los que jugamos como los que no, tenemos que sumar, no restar", sentenciaba el delantero.

Sobre el partido contra el Valencia, reconocía: "En los primeros 20 minutos el Deportivo estuvo muy bien, pienso que para ponerse por delante. Si tú te pones por delante del Valencia, el partido se puede afrontar de otra manera. Son detalles que nos merman, la confianza te baja, y es lógico. Cuando tienes una ilusión puesta en el trabajo de toda la semana, y se te va por pequeños detalles tanto individuales como colectivos te merma".

A raíz de los resultados, y sobre todo de la versión ofrecida por el equipo herculino, parte de la afición ha dejado de confiar. "Es entendible", sentenciaba el 7 deportivista. A esto añadió también que "siempre nos apoyan mucho. Yo lo veo desde dentro, y sé la capacidad que tiene el equipo, la capacidad que tienen mis compañeros. Es una pena que la gente no vea lo que hay dentro, lo que sufre la gente en este caso. Nadie quiere fallar, nadie quiere jugar mal".

Concluyendo con la difícil situación por la que está atravesando el equipo quiso señalar: "Hay que confiar, estar todos a una".

La salvación pasa por puntuar en el Bernabéu. "Otros equipos de nuestra liga han puntuado allí, y no podemos ir con otra actitud", dejaba claro Lucas.

Cierto es que se viene un partido complicado para el equipo, pero pese a la mala dinámica del conjunto blanco, el jugador no se fía: "Nunca se sabe cuál es el mejor momento para ir allí. Si cuando están a buena dinámica, cuando están a mala… Es un campo muy difícil".

Afirmaba que "atacando sus puntos débiles, jugando al contraataque", podrían hacerles daño a los madrileños.

Cristóbal Parralo optó por jugar con el tridente la jornada pasada. Andone, Lucas y Adrián. Sobre ello dejó claro que se puede "adaptar a varias posiciones" y que pese a ser delantero, se encontró "bien".

Balance individual

"No estoy contento a nivel personal, ni colectivo. Ninguno estamos contentos. Esto es un trabajo de 11 en el campo y 25 todos los días, y hay que seguir. Lo que hay que hacer es dar cada uno su mejor versión para estar el sábado y dar la mejor disposición del equipo. No vale de nada estar uno bien y que el equipo pierda, sinceramente".

Tras una pasada campaña poco activa, y una mala pretemporada, reconocía: "No hay que buscar culpables. ¿Estás mal? Estás mal. Es mi problema. Tengo que seguir trabajando, mejorando con el equipo y dar lo mejor. Muchos jugadores no han jugado en dos temporadas y después han salido bien".