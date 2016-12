A romper el maleficio fuera de casa

Google Plus

Antonio Luna y Sergi Enrich celebrando el gol de la victoria en Los Cármenes (Fuente: LaLiga)

El Eibar llega al encuentro del domingo a las 16:15 horas contra el Leganés en un momento complicado. Después del último empate en Ipurua contra el Alavés, y la derrota ante el Athletic Club de Bilbao, el equipo de Mendilibar ha conseguido un punto de seis posibles y se encuentra con 22 puntos en la clasificación. Aún así, el equipo armero no se ha alejado de los puestos europeos, porque el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao perdieron sus respectivos partidos fuera de casa contra el Villarreal y el Betis.

Los de Mendilibar esperan ganar en Butarque y meterse en los puestos europeos, para acabar el año de forma exitosa. En caso de ganar contra el Leganés, los armeros conseguirían 25 puntos y más de la mitad de los puntos para conseguir la salvación matemática. El año pasado el Eibar quedó en decimocuarta posición, y sus objetivos para esta temporada son superar con creces ese puesto, y aspirar a entrar entre los siete mejores equipos de La Liga.

Esta temporada el bagaje fuera de casa no es nada positivo, sólo ha conseguido cinco de 21 puntos posibles. La última victoria registrada fuera de casa data del 11 de septiembre del 2016 en Los Cármenes, y los últimos puntos conseguidos fuera de casa fueron contra el Espanyol en el mes de octubre. Los de Mendilibar quieren romper la racha negativa de dos partidos fuera perdidos, y tiene una ocasión perfecta en Butarque para hacerlo.

El Leganés, además es uno de los peores equipos como local junto con el Osasuna y el Valencia que menos puntos han conseguido en su estadio, en total el equipo pepinero ha obtenido 5 puntos en casa, una victoria y dos empates.

Esta temporada el Eibar quiere dar un paso adelante y optar a entrar en puestos de Europa League para la temporada que viene. Es un sueño tanto para la ciudad y los jugadores, el escuchar el himno de la segunda competición europea, y enfrentarse a equipos de las mejores ligares europeas.

Pesadillas de las segundas vueltas

Sin embargo, el Eibar no guarda buenos recuerdos de las segundas vueltas. El conjunto eibarrés en las segundas vueltas baja el pistón por los puntos acumulados en las primeras 19 jornadas, y es cuando va dejando escapar puntos que a la larga se notan. Si quiere aspirar a cotas altas no debe bajar su puntuación y tiene que seguir regular para no alejarse de los puestos europeos.