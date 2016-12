Gálvez: "Debemos continuar siendo fuertes en Ipurúa"

Google Plus

Gálvez en un entreamiento | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

Alejandro Gálvez vivió el pasado 29 de noviembre una de las tardes-noches más angustiosa de su vida. Tanto el defensa central y la Sociedad Deportiva Eibar recibieron el aviso por parte de la Cadena COPE diciéndoles que si jugaba Gálvez que el club iba a cometer alineación indebida. Consecuencia de ello, decidieron sacarle del once inicial y no se vistió de corto. Pero todo quedó en un susto. Días más tarde, el Eibar recibió un aviso de la Federación diciéndoles que Gálvez ya había cumplido el partido de sanción en Alemania.

"Cuando me lo comentaron viví momentos angustiosos. Era una situación muy incómoda para todos. Olvidamos que acabé la última Copa con tres amarillas. Debía perderme un encuentro en Alemania, pero nadie sabía eso. Estaba lesionado y se cumplió esa sanción. Finalmente, por si acaso, decidimos evitar cualquier posible problema quedándome sin saltar al campo, aunque no habría ocurrido nada", manifestó sobre el tema Gálvez al Diario AS.

Dejando a un lado el tema, Alejandro Gálvez quiso hablar de cómo le ha ido desde que fichó por el Eibar hasta ahora. Afirmó que se encuentra magníficamente: "Desde mi llegada al club todo ha sido espectacular. Me siento como en casa y el trato de los compañeros o miembros del cuerpo técnico es excesivamente bueno. Agradezco mucho ese cariño recibido, hay un ambiente magnífico. Si a ello le añadimos que llevamos una puntuación elevada realizando además grandes actuaciones las perspectivas para este próximo año son positivas".

Por último habló sobre cómo le va al Eibar en estos primeros meses de competición. Destacó la importancia de los partidos como local: "Estamos fuertes en Ipurúa. Debemos continuar así, exigiéndonos al máximo. Algunas experiencias recientes nos hacen mantenernos alerta. Además, esta temporada me recuerda bastante a los dos años del Rayo, donde también coincidí con Arbilla y Adrián. Ambas entidades son parecidas. Pequeñas, pero trabajan como las grandes. Entonces logramos clasificarnos para Europa, si bien por problemas económicos no pudimos disfrutar de ese premio. Ojalá podamos repetirlo, yo miro hacia arriba siempre", afirmó el central de Granada al Diario AS.