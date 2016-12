El Leganés, un equipo versátil que puede sorprender | Fuente: Laura Santana - VAVEL

Se acerca ya el decimosexto compromiso liguero para la SD Eibar, que visitará Butarque en el primer duelo entre pepineros y armeros en la élite. Los de Garitano destacan principalmente por ser un equipo que desborda ilusión con su primera estancia en la élite nacional, además de mostrarse versátiles cuando juegan en ataque.

Con su 4-5-1, llegando a colocar centrales en la medular -especialmente Medjani-, se mantienen firmes sobre el terreno de juego. Juegan con la línea de defensores bien ordenada, sin miedo a que suban los lateralres. Por delante plantan un doble pivote, que puede estar integrado por un jugador defensivo oy uno más creador, o dos jugadores que empujen la circulación de la pelota. A esto lo sigue un tridente de mediapuntas, uno por banda y uno de enganche en el centro y en punta, el delantero centro.

Si Guerrero es titular, va a ser importante marcarlo para que no baje balones largos.

Los pepineros no rechazan la pelota cuando se ven obligados a mantenerla. El problema es que no acaban de ser capaces de crear jugadas excesivamente elaboradas cuando tienen el balón demasiado tiempo, y muchas veces acaban tocando lejos de la portería rival. No obstante, también son capaces de hacer lo opuesto. Con Darwin Machis y Omar Ramos a banda cambiada en los costados, confían en que Guerrero sea capaz de prolongar o bajarla para enviarla a uno de los dos susodichos. La intención de esto es crear diagonales y peligro por la vía directa. El guardameta suele sacar en largo los saques de puerta, con el fin de bajar el esférico en posiciones adelantadas, aunque si la presión rival es baja, no hacen ascos a sacar en corto y empezar a trabajar desde su campo. Cabe mencionar que Luciano Neves atravesó una serie de molestias en los últimos días, lo que posiblemente lo aparte de la alineación inicial. Es por ello que el mencionado Guerrero, más alto y contundente, será la referencia ofensiva y el encargado de ejercer de baluarte.

Hay bastantes dudas también respecto a la zaga, puesto que hay duda. Una de las posibilidades es que Insua y Medjani jueguen en la línea de centrales y con Timor entre la medular y la defensa, como jugador defensivo del doble pivote. Este último también puede ejercer como defensor, lo que dejaría fuera del once a Medjani y daría espacio a un jugador más creativo. Alberto Martín y Adrián Marín aparentan ser fijos en los laterales, así como Iago Herrerín en la portería. Luego, también parece ser que Rubén Pérez, Gabriel Pires y Alberto Martín serán protagonistas en la medular.