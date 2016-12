Leganés - Eibar: puntuaciones del Eibar, jornada 16 de La Liga

En imagen uno de los mejores del partido: Inui | Imagen: Gema Gil - VAVEL

Empate con sabor a derrota, después de jugar con uno más una hora y cuarto del partido, tras la expulsión de Iago Herrerín con roja directa, al llevarse por delante a Inui. El Eibar consiguió un punto que le hace estar con 23 puntos séptimos en la clasificación, a expensas del resultado del Athletic Club de Bilbao contra el Celta el lunes.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).​

Mendilibar

5|El entrenador de Zaldívar repitió por segunda vez el once, y no le sacó partido. El equipo se vio obligado a remontar el encuentro, y lo hizo sacando un empate que no sabe a victoria por las circunstancias del partido. Los cambios no surgieron el efecto deseado, y no supo aprovechar el jugar con uno más desde el minuto 26 de la primera parte.

Yoel

6|El portero vigués no tuvo apenas trabajo en el día de hoy. Despejó el único balón en el área de todo el encuentro, y no pudo hacer nada en el gol del Leganés porque se quedó uno contra uno con Guerrero y éste no perdonó.

Arbilla

5|El lateral navarro estuvo correcto en defensa, pero no se prodigo mucho en ataque.

Lejeune

6|El central francés no tuvo mucho trabajo el día de hoy, y estuvo en la sombra. No se le vio más que para despejar unos balones en el área defendida por Yoel.

Gálvez

5|Sin incidencia en el partido. No tuvo mayor protagonismo que estar anticipándose a los delanteros rivales.

Luna

4|Un error garrafal suyo, adelantó al Leganés en el marcador. En la segunda parte asistió a Bebé para empatar el partido.

Dani García

5|Desconocido. El capitán no mandó en el centro del campo y se vio superado más de una vez por el centro del campo del Leganés.

Escalante

6|Intermitente. El argentino sostuvo al equipo defensivamente, pero no ofreció la garra y la intensidad que le caracteriza durante el encuentro.

Pedro León

5|Desaparecido. El jugador más técnico del equipo no estuvo en el partido y no apareció como en el resto de los partidos.

Inui

7|Protagonista. El jugador más protagonista del Eibar en la tarde de hoy. El japonés fue el que más lo intentó del equipo armero durante el encuentro.

Rubén Peña

4|Desacertado. Volvía a la que fue su casa, pero no ofreció nada al equipo y estuvo desaparecido en combate. Estuvo desacertado en varias entregas de balón y disputas.

Sergi Enrich

5|No fue su día. El goleador del Eibar no apareció en el área y no tuvo ningún solo disparo a portería.

Adrián

5|Sustituyo a Dani García en el minuto 45. No aportó al equipo, y no fue el revulsivo que necesita el equipo.

Kike García

5| Un gol en fuera de juego y poco más del delantero que sustituyó a Peña en el 57.

Bebé

8|Decisivo. El delantero brasileño entró en el minuto 70 en lugar de Inui, y fue el jugador revulsivo y determinante. Gracias a un gol a cinco minutos de su entrada en el terreno de juego, fue clave para que el Eibar puntuase en Butarque.