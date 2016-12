Un empate que sabe a poco

Google Plus

Santa Claus llegó con antelación al Estadio Municipal de Butarque, y lo hizo ataviado con indumentaria azulgrana. Antonio Luna regaló el primer tanto a Guerrero al tratar de ceder de cabeza un balón largo a Yoel. El esférico terminó en los pies del delantero, que marcó a puerta vacía tras recortar al guardameta armero. El Eibar se recompuso inmediatamente gracias, en gran parte, a la expulsión de Herrerín, que arrolló a Inui fuera del área siendo él el último hombre.

Después, en especial durante la segunda parte, el Leganés se limitó a defenderse como buenamente pudo de las incesantes acometidas armeras. Mendilibar movió el banquillo y plantó un once más ofensivo para lanzarse en busca de la remontada. Lo logró, a medias.

Error de Luna y expulsión de Herrerín

El encuentro comenzó abierto y entretenido, divertido de ver, y con varias llegadas tímidas de ambos equipos. La medular era inexistente y tanto unos como otros recorrían los primeros tres cuartos de campo con rapidez. Tal parecía ser el guión planteado por ambos entrenadores, pero el devenir del encuentro cambio drásticamente a los veinte minutos de partido, por partida doble.

Primero, en el minuto 23’, Antonio Luna erró al tratar de ceder atrás un balón largo del Leganés. Guerrero, el más listo de la clase, adivinó su intención y corrió e interceptó su pase, quedándose totalmente solo delante de Yoel, a quien superó para marcar a posteriori a puerta vacía.

Sin embargo, 3 minutos después y sin apenas tiempo para asimilar el gol pepinero, Herrerín salió a interceptar un pase alto armero y arrolló a Takashi Inui fuera del área. El colegiado no vaciló: Roja directa. Diego Barrios, portero del Leganés B, salió para suplir al ex del Athletic, debutando así en Primera División. Aun así, los de Garitano continuaron jugando de tú a tú y no se echaron atrás. Los guipuzcoanos tardaron en reaccionar y desperdiciaron los últimos minutos del primer tiempo, en los que pudieron, debieron, haber hecho mucho más daño. Así finalizó el primer periodo, 1 a 0 merced a un frío y pasivo Eibar.

El Eibar arrasó en la segunda parte

El Eibar que salió de los vestuarios fue totalmente opuesto al visto hasta entonces, parecía otro equipo. Mendilibar movió el banquillo durante el descanso y dio entrada a Adrián González en lugar del capitán Dani García. Funcionó, y el equipo se lanzó inmediatamente a por la remontada. Fueron 45 minutos de monólogo visitante.

Escalante avisó en dos ocasiones, primero con un disparo desde la frontal y luego con un cabezazo que terminó en saque de esquina, pero el gol les era esquivo a los armeros. Los centros e internadas por la bandas no terminaban en buen puerto. Esa fue la tónica de la segunda parte: Un querer y no poder.

En el minuto 60’, el colegiado anuló un gol a Kike García, que había entrado poco antes en lugar de Rubén Peña, ovacionado por el que fuera su público al salir del terreno de juego. Acertó el árbitro. Sergi Enrich, en claro fuera de juego, intentó rematar un centro desde la derecha en el primer palo, no acertó a hacerlo, invalidando el remate legal posterior de su compañero.

Los armeros necesitaban goles y Mendilibar decidió ponerlo todo en el asador. Dio entrada a Bebé, desaparecido en los últimos encuentros, por el japonés Inui y acertó plenamente. En el minuto 76, a los pocos minutos de entrar, el portugués probó suerte con un lanzamiento muy lejano, con la buena fortuna de que su disparo lo desvió Alberto, colándose en la portería defendida por Barrios. Después de innumerables ocasiones, por fin, el Eibar lograba acortar distancias.

Una vez logrado la igualada, los armeros se relajaron ligeramente, en vez de presionar aún más para marcar el segundo, y el marcador no se volvió a mover. El Eibar regaló un punto al Leganés y no pudo completar la remontada durante los más de 60' minutos que disputó con superioridad numérica. Le faltó puntería y vuelve de Butarque con un punto. Un punto que sabe a poco.