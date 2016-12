José Luis Mendilibar: "Estamos entrenando bastante bien"

Google Plus

Mendilibar en rueda de prensa | Imagen. Ángel Ezkurra - VAVEL

En la rueda de prensa previa al partido, José Luis Mendilibar aseguró que tras su victoria en el partido de ida en El Molinón, tienen parte del trabajo hecho: "Tenemos hecho la mitad del trabajo pero queda la otra mitad".

Este miércoles Eibar y Sporting de Gijón jugarán el partido de vuelta de la cuarta ronda de la Copa del Rey en Ipurúa sobre las 19:00 horas. El entrenador armero ha anunciado que en la alineación inicial habrá ocho o nueve variaciones sobre el equipo que jugó el domingo en Leganés: "Estamos entrenando bastante bien. En Gijón jugaron bien y vamos a seguir con la misma línea de contar con ellos".

Para este compromiso, el técnico armero no podrá contar con Asier Riesgo, Iván Ramis y Fran Rico debido a que todavía continúan en recuperación tras las respectivas lesiones sufridas. Y tampoco ha tenido en su convocatoria a los jugadores Antonio Luna, Takashi Inui y Sergi Enrich.

Sobre el balance de la primera parte de la Liga, a falta de tres jornadas para la conclusión de la primera vuelta, ha afirmado que "la temporada está siendo muy buena", expresó Mendilibar. Y también confirmó que tienen más puntos que la temporada anterior: "Llevamos dos puntos más que la pasada temporada. La señal es buena, creo que tenemos un equipo competitivo que cada partido está como para poder ganarlo y eso nos ayuda a creer en nosotros. Esperamos seguir en la misma línea lo que queda de temporada", dijo el estratega.

A pesar de tener la eliminatoria encarrilada, Mendilibar no se confía y sabe que el pase a octavos no está confirmado: "Si marcan un gol pueden surgir nervios. Jugar dos torneos es una oportunidad para los que no juegan y creo que vendrán a luchar para pasar la eliminatoria. El resultado de la ida puede ser traicionero. Si salimos pensando que está hecho, algún susto nos darán. La idea es jugar de inicio como si estuviera el partido 0-0", afirmó el técnico de Zaldívar.

A su criterio, el hecho de que la mayoría de los puntos los haya conseguido en campo propio es algo que pasa "en la mayoría de los equipos". "Si consiguiéramos fuera los mismos puntos que en casa estaríamos en puestos de Champions. Jugar en casa te da fuerza en los momentos malos", concluyó el entrenador armero.