Anuario VAVEL Eibar 2016: Lillo, el adiós a uno de los héroes del ascenso

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

Se acaba 2016 y es momento de repaso, de analizar lo bueno y malo, las decisiones tomadas y búsqueda de nuevos retos y para Lillo ha sido un año intenso, donde las lesiones han marcado el devenir del alicantino y dejando Ipurúa para buscar nuevos retos en Gijón, donde se ha asentado como uno de los fijos de Abelardo.

Inicio de 2016 tal y como acabó 2015

Si releemos el anuario de 2015 vemos como el apartado reservado a Lillo indicaba que una lesión extraña de complicada recuperación había condicionado el final de año, y con el inicio de 2016 la situación no cambió. Durante los primeros meses del año, el lateral alicantino siguió arrastrando la lesión de rodilla de la que se tuvo que operar el verano anterior y que le traía de recaída en recaída de la tal manera que en la primera vuelta solo pudo disputar escasos 30 minutos repartidos en dos partidos.

Y el duro invierno siguió para el bueno de Lillo, uno de los jugadores más queridos de la afición como uno de los héroes del ascenso y muy integrado en el club y en la ciudad, que veía que no tenía una recuperación plena de su lesión pasando más tiempo en el gimnasio que en el verde. Además el excelente rendimiento que daba Capa en el lateral derecho ofrecía pocas oportunidades a Lillo cuando estaba disponible para Mendilibar.

El final de temporada a pesar de la total recuperación de la lesión no mejoró en demasía para el de Aspe. La salvación holgada del Eibar preveía que los menos habituales contarían con minutos pero Lillo no gozó de la confianza de Mendilibar y fue extraño no verle en los últimos partidos jugados en Ipurúa para un jugador más apreciados en la grada armera.

Llega el verano y cambio de aires

Con todo este caldo de cultivo Lillo toma la decisión en verano de abandonar el Eibar y negocia con el club una salida fácil de tal manera que a pesar de contar con un año más de contrato , el alicantino quedaría como jugador libre en verano.

Rápidamente llegó a un acuerdo con el Sporting de Gijón y desde un principio contó para Abelardo. Tras una buena pretemporada libre de molestias físicas, la lesión de Lora le ayudó a empezar la Liga 16/17 como titular con unas buenas actuaciones en donde alternaba la posición de lateral y central derecho, aprovechando su polivalencia. Las cosas en Gijón cambiaban de cara para Lillo que ve como se asiente como jugador de Primera.

No obstante el fin de año ha traído termina como empezó. Un golpe en un entrenamiento en la rodilla izquierda ha dejado fuera de los últimos partidos al bueno de Manuel Castellanos. Al parecer no reviste gravedad la lesión y se espera ver en breve al lateral dando la guerra de siempre.