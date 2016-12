Luna, Enrich e Inui, bajas para la Copa junto a los lesionados

Google Plus

Antonio Luna no estará en Ipurúa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar tiene un importantísimo partido en la noche del miércoles. Los de José Luis Mendilibar se enfrentan al Sporting de Gijón en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido comenzará a partir de las 19:00 horas en el Estadio Municipal de Ipurúa, y los armeros llegan al partido por delante en el marcador global, debido a que derrotaron al Sporting de Gijón del 'Pitu' Abelardo Fernández en El Molinón por 1-2.

Para este partido también, José Luis Mendilibar no podrá contar con los lesionados Asier Riesgo, Iván Ramis y Fran Rico, que sufren una rotura de fibras en el glúteo derecho, una elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda y una fisura de estrés en el peroné derecho respectivamente. Además de estas tres bajas, se suman a la lista de no convocados el lateral zurdo Antonio Luna, el japonés Takashi Inui y el ariete balear Sergi Enrich, que seguramente no están convocados para descansar.

La lista de los 18 jugadores la componen los siguientes futbolistas:

Portero: Yoel Rodríguez y Quique Cebriá.

Defensas: Alejandro Gálvez, Ander Capa, Mauro Dos Santos, Anaitz Arbilla, Florian Lejeune y David Juncà.

Centrocampistas: Gonzalo Escalante, Christian Rivera, Jota Peleteiro, Rubén Peña, Dani García, Pedro León y Adrián González.

Delanteros: Kike García y Alexander Mesa Travieso 'Nano'.

Se espera que el técnico armero de Zaldívar, José Luis Mendilibar, alinee a los menos habituales, como son el caso de Ander Capa, David Juncà, Christian Rivera, Jota Peleteiro, Kike García y Alexander Mesa Travieso 'Nano'. En portería seguramente estará Yoel Rodríguez en lugar de Riesgo, para que pueda ir cogiendo confianza con los minutos que dispute.

Se espera que los aficionados de la Sociedad Deportiva Eibar acudan al Estadio Municipal de Ipurúa para animar a su equipo desde el minuto uno hasta el noventa, y así, poder celebrar la clasificación de los de José Luis Mendilibar a los octavos de final de la Copa del Rey.