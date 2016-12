Victoria para soñar

Google Plus

¡No hubo rival! El Eibar venció y convenció en Ipurúa ante un Sporting de Gijón que ofreció más bien poco y estará en el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. El resultado del encuentro de ida en el Molinón, 1-2 favorable a los guipuzcoanos, hacía vislumbrar un desenlace feliz para los armeros, pero había que rematar la faena. Y lo hicieron, la remataron, en un abrir y cerrar de ojos.

Todavía con tres cuartos de Ipurúa por llenar y miles de espectadores en los aledaños del estadio, en la primera jugada del partido, Bebé probó suerte con un disparo raso desde fuera del área. Mariño despejó el esférico sin problemas aparentes, pero éste cayó en los pies de Kike García que, totalmente solo, remató a placer para abrir el marcador. No se había cumplido aún el primer minuto de partido. De un zarpazo, el Eibar encarrilaba la eliminatoria.

El gol supuso un duro golpe para el Sporting. Los de Abelardo salieron dormidos, lentos y sin chispa ni garra y lo pagaron caro. Los primeros 20 minutos fueron completamente azulgranas, que dispusieron de varias ocasiones para marcar el segundo tanto. En el minuto 9’, Adrián González cabeceó fuera un buen centro desde la derecha de Kike García y poco después el propio Kike no acertó a rematar un veloz contraataque armero. Sin embargo, a medida que corría el reloj, el conjunto asturiano se recompuso y los roles se invirtieron. El Sporting comenzó a dominar más el balón, no tanto en lo que a ocasiones respecta pero sí la posesión, y los armeros se conformaron con tratar de presionar y salir a la contra.

La jugada más peligrosa del Sporting llegó a la media hora de partido. Gálvez midió mal y tuvo que agarrar y cometer falta – fuera del área - sobre el delantero rival, que se quedaba totalmente solo delante de Yoel. Los visitantes pidieron roja directa, pero el colegiado castigó al central con amarilla. Xavi Torres fue el encargado de lanzar el posterior libre directo; fuerte, abajo y junto al palo izquierdo. Yoel, inconmensurable durante todo el partido, logró despejar su disparo como buenamente pudo. No obstante, la mejor ocasión del Sporting también fue su última. A partir de ese momento el Eibar volvió a tomar el mando, atacando constantemente por la banda izquierda - la de Bebé, como no – y, al borde del descanso, obtuvo la recompensa que estaba buscando. En el minuto 44’, después de un par de centros peligrosos que no llegaron a buen puerto, los locales recuperaron el balón en campo contrario, pillando descolocados a los defensores. Rivera, titular en la medular el día de hoy, asistió a Adrián González para que éste batiera por bajo a Mariño, aumentando el marcador global de la eliminatoria a 4-1 a favor del Eibar y cerrando definitivamente la eliminatoria.

La segunda parte, más de lo mismo

El comienzo de la segunda mitad fue un déjà vu en toda regla. En la primera jugada tras salir de los vestuarios, y de nuevo tras cazar un rechace de Mariño, Kike García marcó su segundo tanto de la noche y el tercero del conjunto armero, para deleite de los aficionados congregados en Ipurúa. El resto, un trámite. Con el 3-0 en el marcador, los de Mendilibar bajaron el pistón y el encuentro se abrió más.

Con todo perdido, el Sporting se dedicó a jugar e irse arriba, dejando grandes agujeros en su defensa y los armeros entraron en su juego, convirtiendo el partido en una un toma y daca constante con muchos acercamientos a ambas áreas donde cualquiera pudo haber marcado en más de una ocasión. No lo hicieron, en gran parte, por las intervenciones de Mariño y, especialmente, Yoel. Bebé tuvo la ocasión más clara del Eibar pero no tuvo fortuna y su disparo con la zurda se marchó desviado. Sí acertó Rubén Sánchez, que maquillo el resultado con un certero cabezazo en el minuto 88’. No dio para más, y el Eibar se llevó una merecida victoria tras realizar un partido más que notable. Los armeros estarán en octavos de final y cierran el año con una victoria que les permite seguir en la competición del K.O, en la competición de los sueños.

Los suplentes responden

Mendilibar decidió dar descanso a los Pedro León; Inui, Luna, Dani García, Enrich…y optar por un once plagado de jugadores que no gozan de demasiados minutos en la Liga Santander. Y éstos…¡Respondieron! Por parte del Eibar mención especial a Yoel, Bebé y Kike García, principales artífices de la clasificación a octavos de final. El guardameta se ha ganado el respeto y afecto de la afición merced a su buena labor supliendo a Asier Riesgo. Está siendo decisivo y viene encadenando grandes actuaciones, lo que supondrá un verdadero quebradero de cabeza para Mendilibar a la hora de elegir a uno de ellos tras el parón navideño, cuando Riesgo regrese de su lesión. Uno bueno, claro.

Bebé y Kike García, por el contrario, han sido relegados al banquillo tras contar con muchos minutos durante los primeros partidos de esta temporada, y aprovecharon al máximo su oportunidad para lucirse y demostrar su valía.