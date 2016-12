Anuario VAVEL Eibar 2016: Bebé, de Vallecas a Eibar

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

Bebé llegó este verano al Eibar como uno de los fichajes estrella de la plantilla por un millón y medio de euros. Con una gran trayectoria, tras haber pasado por clubes como Manchester United, Besiktas y el Benfica, equipo desde el que llegó, vino al Eibar para ocupar la banda izquierda del ataque. Además ya tenía experiencia en el fútbol español, porque militó en el Córdoba y en el Rayo Vallecano de Paco Jémez, aún en calidad de cedido.

El año 2016 para Bebé no ha sido fácil. A pesar de ser uno de los mejores jugadores del Rayo durante la temporada anterior tuvo que sufrir el descenso de su equipo. El portugués anotó dos goles desde el mes de enero hasta mayo: el primero de ellos en la victoria del Rayo por 2-0 ante Las Palmas en Vallecas en el mes de febrero, y el segundo en la derrota ante el Espanyol en el Power8 por 2-1 un mes después. Pero sin duda la especialidad del extremo son las asistencias. Un total de cinco pases de gol dio en esos cinco meses. Dos de ellas sirvieron para dar la victoria, ante Las Palmas y Levante, una de ellas dio el empate ante el Sevilla, y las otras dos fueron estériles, ya que no sirvieron para evitar las derrotas ante Barcelona y Real Madrid.

Tras el descenso del Rayo a Segunda División, Bebé volvía al Benfica tras finalizar la cesión, pero el Eibar le daría la oportunidad de quedarse en España las próximas cuatro temporadas. Sin embargo, en esta primera mitad de temporada no ha destacado todo lo que se esperaba de él, y se ha quedado a la sombra de Takashi Inui. Es por ello que tan solo ha partido cinco veces desde el once inicial, saliendo en cuatro ocasiones desde el banquillo. En total nueve partidos –no completos- en los que ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias. La primera asistencia fue en la primera jornada de liga ante el Deportivo en Riazor, que no sirvió para evitar la victoria de los gallegos. Lo mismo sucedió con la asistencia que dio ante Osasuna en la jornada 8, ya que el Eibar perdió 2-3 en Ipurúa.

Con los goles sucede de forma diferente. En la jornada 6 anotaba su primer gol con la camiseta del Eibar ante la Real Sociedad y servía para que el equipo se llevara la victoria por 2-0. En la última jornada disputada Bebé marcaba con un derechazo desde fuera del área ante el Leganés para rescatar un punto en Butarque.

De este modo, a pesar de haber marcado goles y sobre todo, haber dado asistencias, se sigue esperando algo más de Bebé. Actuaciones que demuestren su verdadera calidad y pegada, aquella que le llevó a jugar en clubes tan grandes como Manchester United o Benfica. Tiene para ello la segunda vuelta del campeonato liguero, y la afición espera que los otros tres años restantes de contrato que le vinculan al Eibar hasta 2020.