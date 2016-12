Anuario VAVEL Eibar 2016: Jota Peleteiro, la vuelta del hijo pródigo

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

Jota Peleteiro volvió en enero a la que fue su casa durante la temporada 2013-2014. El Eibar fue el equipo en el que estuvo un año y con el que consiguió la mayor gesta de la historia del club: llegar por primera vez a la máxima categoría del fútbol español. Además el media punta gallego tuvo un papel destacado, siendo uno de los líderes de aquella plantilla.

En verano de 2014 firmó por el Brentford, club recién ascendido a las Championship, en el que disputó 39 partidos y marcó diez goles en su primera temporada. El comienzo de la siguiente campaña apenas jugó cinco partidos debido a una larga lesión que le tuvo alejado de los terrenos de juego durante más de tres meses.

El 16 de enero de este año volvía al Eibar en calidad de cedido, pero no ha aportado todo lo que se esperaba de él. La temporada 2015-2016 la terminaba disputando trece partidos en los que no consiguió marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia, malos números también favorecidos por la paupérrima segunda vuelta que realizó el equipo.

Esta temporada, las cosas no han ido a mejor. De hecho, con la llegada de otros jugadores en su posición, como Pedro León o Bebé, sumado a la ya presencia de Takashi Inui, ha hecho que Jota se viera relevado al banquillo en la mayoría de los partidos. Hasta la fecha solo ha disputado cinco partidos, en los que, además de no aportar en la creación de goles, tampoco se le ha visto del todo integrado en el juego del equipo, aunque es verdad que el esquema de José Luis Mendilibar (4-4-2) no es el más apropiado para un media punta, que encajaría mejor en un sistema 4-2-3-1.

Por todo esto, lleva desde algunos meses sonando la posibilidad de que Jota vuelva al Brentford. El entrenador del club inglés ya advirtió que sería una muy buena opción para tratar de ayudar al equipo a buscar el ascenso a la Premier League, y no parece que esta opción descontente del todo al gallego.

Pase lo que pase, Jota Peleteiro siempre será bienvenido en la SD Eibar por ser uno de los jugadores que lideró al equipo para alcanzar el momento más importante de la historia del club.