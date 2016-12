Anuario VAVEL Eibar 2016: Inui, la perla exótica de La Liga

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

Takashi Inui llegó en el verano de 2015 con miles de voces críticas con respecto a su fichaje considerándolo como un fichaje de carácter publicitario para el continente asiático. Un jugador que por aquel entonces no era ni siquiera un jugador internacional con la selección nipona, un jugador que en el primer semestre de la temporada pasada dejó más sombras que luces siendo un jugador muy irregular, pero que con la llegada de 2016 todo cambió.

Como se suele decir cuando se tiene un año discreto o malo, ‘año nuevo, vida nueva’ y Takashi Inui se tomó esas palabras de forma literal. El jugador nipón era un jugador habitual en las convocatorias de Mendilibar, pero no tan habitual en los minutos de juego, sin embargo, a partir de 2016, pese a que jugó muchos partidos partiendo desde el banquillo, acabó ganándose la titularidad en el cuadro armero.

Inui fue un jugador que creció durante la pasada temporada en la que fue su primera temporada en el fútbol español y se consideró una temporada de adaptación a la competición. En esta segunda temporada no pudo haber peros, y de momento no los hay. El jugador japonés está jugando en su mejor versión desde que llegó a la disciplina armera siendo un jugador indiscutible en el once del equipo eibarrés y siendo un dolor de cabeza para las defensas rivales.

Inui acaba el año 2016 con una suma de estadísticas poco relevantes donde destaca sobre todo su buena labor como asistente con cinco asistencias, pero poco goleador, de hecho, en esta temporada aún no se ha estrenado. Sin embargo, la afición lo que busca en Inui es lo que tiene, verticalidad, velocidad, desborde y rotura de defensas rivales, algo que hace partido a partido, siendo en muchas ocasiones el jugador que inicia el ataque del equipo azulgrana.

Como colofón al año 2016, a nivel colectivo el equipo armero marcha en posiciones altas peleando por Europa, y ya clasificado para octavos de Copa del Rey; y a nivel individual, Inui es titular y nominado al premio LFP a mejor jugador internacional de la liga que no obstante se lo acabó llevando el uruguayo Luis Suárez.