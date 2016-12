Anuario VAVEL Eibar 2016: Pedro León, la magia del balón en Ipurúa

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

Pedro León es un jugador consolidado ya en la máxima categoría del fútbol español, y consagrado como uno de los jugadores estrellas del campeonato, de hecho, llegó a jugar en el Real Madrid, aunque su paso por el equipo blanco fue testimonial.

En este año 2016 que está cerca de claudicar, Pedro León ha sido uno de los muchos jugadores de la liga española que han jugado para dos equipos distintos, el Getafe CF y la SD Eibar. Un 2016 que se puede considerar agridulce para el muleño donde ha vivido en sus propias carnes un descenso colectivo de categoría y un resurgimiento individual como jugador.

El primer semestre del año 2016, Pedro León defendía la elástica del Getafe. El cuadro madrileño por aquel entonces se encontraba en Primera División, algo de lo que a día de hoy no pueden presumir sus aficionados. Pedro León era el capitán del equipo azulón, jugador clave en el centro del campo y una de las grandes estrellas, si no la que más, del equipo dirigido por entonces por Fran Escribá.

El Getafe, no obstante, acabó descendiendo de categoría tras su derrota ante el Real Betis, y Pedro León se vio obligado a cambiar de aires como consecuencia del descenso de categoría. Un jugador de su calidad no podía jugar en una división que no fuese primera.

El Eibar le abrió sus puertas y Pedro León cerró su traspaso a la entidad armera para convertirse en la estrella del cuadro eibarrés. En Eibar, el jugador muleño ha recuperado su mejor nivel siendo gran referencia del equipo en el centro del campo y siendo el gran precursor de las jugadas de ataque del conjunto de Mendilibar.

Pedro León ha conseguido marcar un total de cinco goles siendo junto con Sergi Enrich los dos máximos goleadores del conjunto eibarrés. A esos cinco goles, se le suma una asistencia. Pedro León espera que para el próximo año 2017 la situación a nivel colectiva como a nivel individual sea mejor que este 2016 y poder convertir esa sensación agridulce en dulce completamente.