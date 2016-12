Anuario VAVEL Eibar 2016: Xabi Irureta, uno que dejó huella en el Eibar

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

El nombre del guardameta Xabi Irureta será recordado en toda la historia de la Sociedad Deportiva Eibar. Fue uno de los jugadores que siempre ha estado ahí, con el Eibar. Una vez que finalizase la anterior temporada tuvo que abandonar el club debido a que no le ofrecieron renovar, además dejó en el aire esta frase que dijo en una entrevista: "Se están olvidando muy rápido quiénes hemos hecho posible el actual momento del Eibar".

Comienzo del año en el Eibar

El año empezó como acabó el 2015, en el que el veterano portero no lograba la titularidad y se veía a la sombra de Asier Riesgo. El portero pasó de ser uno de los mejores jugadores de la plantilla a ser un reserva sin rumbo alguno. En los partidos que Mendilibar le daba una oportunidad, el portero no ponía tierra de por medio, ya que en seis partidos recibió 14 goles, una cifra de 3,001 goles por partido. En la última jornada de liga, en la que ya se sabía que el jugador no renovaría, el entrenador le dio la oportunidad de despedirse de la que fue su casa durante nueve años, (que se dice pronto). Pero todo salía mal, ya que el portero recibió cuatro goles y su equipo perdió y Xabi no tuvo una despedida correcta.

Tras el Eibar, al Zaragoza

Pues la verdad es que el portero tuvo ofertas de muchas ligas de nivel menor, pero se decantó por el Real Zaragoza, un club en el que él cree que podrá redimirse. En principio, Irureta vino como portero titular, pero el Zaragoza fichó a Ratón, un joven portero que seguro que se lo pondría difícil. La temporada empezó e Irureta salía a La Romareda como titular, y encajó un gol, en el que podría haber evitado si no hubiese salido del área. En la siguiente jornada el guardameta recibió tres tantos que recibió pitos por parte de la afición del conjunto maño. Desde esta jornada el portero ha ido turnando con Ratón, que está teniendo unas grandes actuaciones en los partidos que juega, y se verá si le quita por completo el puesto a Xabi.

Una media de 1,50 goles por partido tiene el portero en 12 encuentros jugados, una cifra positiva aunque superada por Ratón. El entrenador del Zaragoza no tiene preferido y dice que no se casa con ninguno (que no le da a nadie prioridad). Irureta habló el otro día en rueda de prensa y dijo que no tiene ningún miedo a perder la titularidad ya que se ve con capacidad para ser el portero titular y lograr el Zamora de Segunda División, y sobretodo ganarse a la afición maña. El Zaragoza se encuentra actualmente en la posición número nueve.