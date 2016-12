Anuario VAVEL Eibar 2016: Christian Rivera, a la sombra de los titulares

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

2016 ha sido un año de luces y sombras para Christian Rivera. Luces, porque ha debutado en Primera División tras despuntar con el Real Oviedo en la categoría de plata, y sombras por no haber disputado demasiados minutos desde su llegaba a la Sociedad Deportiva Eibar. El asturiano no ha logrado hacerse un hueco en el once de José Luis Mendilibar y ha sido relegado al ostracismo, incluso, quedándose fuera de la convocatoria por decisión técnica en la mayoría de jornadas ligueras. El centrocampista ha sido convocado en cinco de los 18 partidos disputados en este inicio de temporada. Ha jugado en tres de esos cinco encuentros, los dos de la eliminatoria de Copa del Rey y el encuentro de Riazor en la jornada inaugural del campeonato liguero.

Fichaje de futuro

Rivera, de 19 años y nacido en Gijón – Asturias –, llegó al Eibar este pasado verano procedente del Real Oviedo una vez finalizado su contrato con el club asturiano. Rechazó una oferta de renovación del Oviedo y fichó el pasado 1 de julio, expirado su contrato, por la SD Eibar, siendo presentado oficialmente el día 11 del mismo mes en Ipurúa junto a Jordi Calavera y Rubén Peña. El mediocentro admitía entonces que se trataba de un gran salto para él, tras haber disputado una sola temporada en Segunda División. Efectivamente, le está costando adaptarse, pero su fichaje no fue de presente, sino de futuro.

Poca participación

Ha disputado tres encuentros: uno en La Liga y dos en Copa del Rey

Tal como hemos mencionado con anterioridad, Rivera se ha vestido de corto en tan solo tres ocasiones en este curso. Comenzó La Liga como titular en Riazor contra el Deportivo (2-1) debido, en gran parte, a la corta plantilla de la que disponía Mendilibar, algunos de los fichajes posteriores aún estaban por cerrarse, y a las bajas por lesión. En aquel encuentro, formó dupla junto al capitán Dani García en la medular armera y disputó todo el encuentro. Sin embargo, no ha vuelto a jugar ningún minuto en Liga, entrando en la convocatoria únicamente en otras dos ocasiones: en la jornada 5, contra el Málaga (2-1), y en la jornada 9, ante el Espanyol (3-3). Rivera lo tiene muy complicado. Dani García y Fran Rico se han asentado en el doble pivote del Eibar y Escalante es el recambio natural para cualquiera de ellos, tal como se ha visto al lesionarse el peroné el gallego. Adrián González, a pesar de jugar habitualmente más adelantado, también ha retrasado su posición ocasionalmente, estando también el madrileño por delante de Rivera en la rotación de Mendilibar.

Tiene por delante a Dani García, Fran Rico, Escalante y Adrián

Por el contrario, el asturiano sí ha gozado de minutos en la eliminatoria de dieciseisavos de final de Copa del Rey ante el Sporting de Gijón y ha sido uno de los artífices principales de la clasificación armera a octavos de final. Rivera ha sido titular en ambos encuentros, disputando 75 minutos en la ida (1-2) antes de ser sustituido por Fran Rico y completando los 90 minutos en Ipurúa (3-1). Además, asistió a Adrián González en el segundo gol del partido de vuelta y realizó un gran encuentro, tal como hicieran el resto de sus compañeros.

Podría salir cedido

El Eibar ve en Rivera un futbolista de futuro, en el que puede sustentarse dentro de unos años y no quiere frenar la proyección del futbolista, por lo que lo el club podría buscarle una salida en calidad de cedido durante el mercado invernal. Rivera es uno de los jugadores que menos minutos ha disputado esta temporada y la intención del club es que se forme en un equipo de Segunda División, donde pueda demostrar la calidad que atesora en sus botas y madure como futbolista.

De optar el club armero por su continuidad, el joven mediocentro del Eibar tendrá que continuar entrenando duro para convencer a Mendilibar y tratar de entrar poco a poco en la rotación del técnico de Zaldívar. Tendrá oportunidades de demostrar su valía, seguro. La temporada es larga y es inevitable que con la carga de minutos que llevan los titulares necesiten un respiro eventualmente. Su momento llegará, hay tiempo.