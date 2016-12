Anuario VAVEL Eibar 2016: Keko, de titular a suplente

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

2016 ha sido un año de altibajos para Sergio Gontán Gallardo o también conocido como Keko. El jugador comenzó el año en su anterior equipo, la Sociedad Deportiva Eibar, y lo hizo ganando y marcando. El club armero se impuso por cuatro goles a cero al Betis y el jugador madrileño anotó uno de los tantos. Estaba creciendo como jugador en Eibar y el transcurso de los partidos hacia ver a Mendilibar que no se había equivocado con el extremo derecho. Jugó todos los partidos de titular y disputó todos los minutos, excepto contra el Real Madrid, que acabó expulsado, y contra la Real Sociedad que jugó un parte entera.

Contra el Atlético de Madrid, su exequipo, también anotó un gol, pese a la derrota del equipo guipuzcoano y todo iba como la seda para el armero, pero una lesión le truncó esa racha. Estuvo fuera de los terrenos de juegos dos meses y tras una dura recuperación, el jugador volvió con más fuerza. Fue de nuevo titular para el de Zaldívar y demostró que no había un jugador mejor para esa posición.

En el último partido anotó otro tanto contra el Espanyol y firmó el mejor año de su carrera deportiva en la máxima competición del fútbol español.

Llegaba el mercado veraniego y todo parecía indicar que el madrileño haría las maletas y se marcharía de Ipurúa rumbo a Andalucía, pero no estaba claro el destino.

Futuro truncado

El jugador recibió una suculenta oferta del Málaga CF y decidió aceptarla. Fichó por el club andaluz por una cifra que rondaba los cinco millones de euros firmando un contrato que le vincula a la entidad malagueña hasta el 30/06/2020. El jugador había dado un salto notorio y llegaba al club malacitano con ganas de seguir despuntando como hizo en el Eibar, pero no fue así.

Comenzó la temporada 2016/17 siendo titular y jugando los primeros cuatro partidos bastantes minutos. Desde la jornada cinco, Keko no volvió a pisar el terreno de juego y no contó para Juande Ramos. No fue convocado ante el Eibar y el Betis y antes de que se iniciase la séptima jornada, el club blanquiazul emitió un comunicado en el que indicaban que estaba lesionado. Desde entonces lleva dos meses sin jugar ningún partido por la lesión y tampoco es titular en el cuadro andaluz, donde en su posición juega Ontiveros. Lo que parecía un buen cambio de aires acabó siendo una pesadilla para Keko.