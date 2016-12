Anuario VAVEL Eibar 2016: Saúl Berjón, de todo a nada

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

Saúl Berjón es ya pasado de este club, sin embargo, hasta julio de 2016 fue jugador de la SD Eibar. Berjón llegó con 28 años al cuadro armero bajo la disciplina de Gaizka Garitano en agosto de 2014 para reforzar la delantera del equipo. Llegó desde el Murcia tras lograr la carta de libertad, y en dos temporadas disputó 65 encuentros en los que sumó un total de ocho goles.

Saúl Berjón, era ya un viejo conocido de la categoría de plata cuando fichó por el Eibar. El delantero asturiano había formado parte de clubes con prestigio en Segunda División, que en años anteriores se habían quedado a las puertas del ascenso como Las Palmas (2008-2010), Alcorcón (2011-2012) y el Murcia (2012-2014). Durante las cinco temporadas que había permanecido en estos conjuntos, sumó un total de 24 goles, que hicieron que muchos clubes se fijarán en él.

Temporada 2014-15: una de los mejores sin duda

Su primera temporada en el Eibar fue brillante. Fue uno de los jugadores más destacados del cuadro eibarrés participando en 34 encuentros y anotando tres goles. Jugó en prácticamente todas las posiciones ofensivas, de medipaunta, tanto banda derecha, como en banda izquierda e incluso actuó como ‘falso nueve’. Y aunque fue una temporada muy difícil para el Eibar, el ovetense dejó recuerdos para la historia, como el gol que anotó de volea frente al Levante para conseguir el empate (2-2).

Las nuevas incorporaciones le hicieron perder peso en el equipo

Sin embargo, en la temporada 2015-16, Saúl Berjón perdió el puesto de titular viéndose superado por jugadores como Borja Bastón, Sergi Enrich, Keko o Adrián González, quienes fueron los atacantes habituales en el conjunto armero. A pesar de no tener un puesto en el once, el atacante asturiano sí contó con minutos. Disputó un total de 29 partidos, 16 como titular y 13 como suplente, en los que llegó a anotar cuatro goles. Siguió destacando por su potencia, su rapidez y su explosividad, pero el asturiano no se sintió realizado y en julio de 2016 decidió abandonar la entidad, quizás por que cada vez Garitano contaba cada vez más con otros jugadores más jóvenes que él, por lo que veía que las puertas se le iban cerrando cada vez más.