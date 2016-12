Anuario VAVEL Eibar 2016: Ion Ansotegi, un año de mudanzas

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

2016 ha sido un año de repleto de mudanzas para Ion Ansotegi. Lo comenzó siendo todavía jugador de la Real Sociedad, pero quedó libre durante el mercado invernal y firmó con la Sociedad Deportiva Eibar hasta final de temporada, volviendo a cambiar de aires el pasado verano al fichar por el Mallorca de Segunda División. Su trayectoria reciente refleja el bajón futbolístico que ha sufrido el de Berriatua, inevitable a sus 34 años de edad, ya que ha pasado de formar parte de un equipo con aspiraciones europeas a otro con el objetivo de la permanencia, para acabar finalmente en un club de la zona baja de la Liga 123.

Vuelta al Eibar

Tras una década defendiendo la elástica txuriurdin, Ion Ansotegi y la Real Sociedad llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato a principios de febrero de 2016, fichando el vizcaíno por el Eibar inmediatamente después. Ansotegi regresaba, en cierto modo, a casa, al lugar en el que se formó antes de pasar por el Barakaldo y la Real. Era un paso lógico para él. El central solo había disputado dos encuentros durante esa temporada, ambos en Copa del Rey, y tenía por delante suyo a Mikel González, Diego Reyes, Iñigo Martínez y Aritz Elustondo.

Su regreso al Eibar no fue el deseado: ocho partidos, seis de inicio

Sin embargo, su retorno no fue el que hubiera deseado. Durante la segunda vuelta de la temporada 2015/16 Ansotegi jugó solamente ocho partidos con el Eibar, seis de ellos como titular. Entre sus participaciones cabe destacar las victorias en el derbi contra la Real Sociedad y en su debut con la camiseta azulgrana ante el Levante, partidos claves para la cerrar la permanencia en una larga y dura segunda vuelta de competición. No obstante, el central no logró convencer a José Luis Mendilibar, no tuvo continuidad, y abandonó la disciplina armera al finalizar la temporada.

Pocos minutos, también, en el Mallorca

Ha disputado once partidos, tres como titular

Siendo agente libre y decidiendo el Eibar prescindir de él, Ansotegi fichó el pasado verano por el Mallorca, un club histórico venido a menos que milita actualmente en la Segunda División española. Aun así, a pesar de bajar un peldaño, al central le está costando hacerse un hueco en el once balear. Ha jugado, en total, once encuentros durante la temporada 2016/17, pero solamente tres desde el inicio. Comenzó la temporada en el banquillo y disputó sus primeros minutos en la quinta jornada, al sustituir a Lago Junior en el minuto 88’. Su situación cambió drásticamente en la octava jornada con la lesión de Raíllo, central titular de los isleños. Ansotegi entró en su lugar y jugó de inicio en los tres encuentros que causó baja su compañero, con un balance de dos victorias, Huesca y Alcorcón, y una derrota, Levante. Su único gol de la temporada lo marcó precisamente contra el Levante, líder de la categoría, más fue inútil y los baleares cayeron por 2-1.Con el regreso de Raíllo, Ansotegi volvió a la suplencia, entrando a partir de entonces esporádicamente como sustituto en la segunda parte. Actualmente, el Mallorca es vigésimo con 19 puntos, a tres puntos de la salvación.

El de Berriatua comenzó 2016 en la Real Sociedad, finalizó la temporada en el Eibar y cierra el año en puestos de descenso a Segunda División B.