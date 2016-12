Anuario VAVEL Eibar 2016: Aleksander Pantić, de cesión en cesión

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández - VAVEL

Momento de repaso del 2016 en lo que se suele hacer hacer balance de lo bueno y lo malo y en donde siempre se acuerda de los extremos, ya sean positivos o negativos, y esto es lo que puede parecer con Pantić, que se puede decir que su paso por el Eibar ha sido ciertamente irrelevante, de un jugador sin grandes errores pero del que se esperaba más y vemos que es un futbolista que se está diluyendo entre cesión y cesión sin llegar nunca a destacar, de tal forma que los aficionados armeros no recordarán en demasía al serbio. Su última estación de parada ha sido el Alavés de Pellegrino, donde está jugando más bien poco.

Pantić llegó a última hora del mercado de verano desde el Villarreal tras una cesión en Córdoba la temporada anterior, un jugador que destacaba por su polivalencia alternando la posición de central con la de lateral derecho. Para Mendilibar, contó exclusivamente para jugar en el centro de la zaga, dando la plena titularidad del lateral derecho a Ander Capa y con Lillo y Ekiza en los momentos de ausencia del de Portugalete.

Si bien, Aleksandar no terminó de cuajar como titular en donde y aunque terminó la temporada con 23 partidos jugados fue debido a los problemas físicos que siguieron a todo el año a Iván Ramís. No obstante la actuación de Pantić fue correcta, donde se mostró como un jugador sobrio con buena colocación a pesar de no destacar por ser un jugador rápido.

Finalizada la temporada Pantić volvió al Villarreal con la esperanza de formar parte de una plantilla que se había clasificado para la previa de Champions pero que vivió un verano convulso con la salida de Marcelino y su polémica en la última jornada liguera donde el técnico gijonés deseaba la permanencia del Sporting, el cual se salvó en la última jornada gracias a una victoria precisamente frente al Villarreal. En mitad de este maremoto se concretó la cesión del serbio a Vitoria. El recién ascendido Alavés, en plena revolución de su plantilla, se reforzaba con Pantić, que llegaba a la capital vasca sin opción de compra.

En esta primera parte de la temporada está siendo para olvidar para el serbio. Las lesiones y problemas físicos le están persiguiendo y ha finalizado el año con únicamente dos partidos jugados, uno de ellos como titular, y siendo habitual quedarse en la grada, ya sea por decisión de Pellegrino o problemas físicos.