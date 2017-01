Mendilibar: "Jota era el único jugador que se podía marchar sin nuestro consentimiento"

Mendilibar en rueda de prensa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

Como es habitual en cada comienzo de año, cada persona suele hacer una lista de deseos que quiere cumplir ese año. José Luis Mendilibar, entre otros deseos, desea que este año comenzado el uno de enero, que sea igual que el 2016, o mejor.

El primer partido del año será de Copa del Rey para la Sociedad Deportiva Eibar, y además, Mendilibar valoró con estas palabras la importancia que tiene esta competición en el club: "Tanto como para el club y como para mí como entrenador, para tener en juego y en vilo a todos los jugadores, es importante jugar la Copa. Sabemos que, si nos clasificamos, tenemos otra eliminatoria. Van a ser muchos partidos pero si la gente está bien lo podemos sobrellevar también".

Por otra parte, el de Zaldívar manifestó que para Osasuna también tiene mucha importancia el jugar el tornero del K.O: "Creo que para Osasuna también es importante. Para ellos la clasificación contra el Granada ha sido importante porque venían de una racha muy negativa de resultados. La autoestima sube. Para equipos como Osasuna y Eibar, lo más importante es la Liga, porque sabemos que tarde o temprano nos van a echar y lo importante es mantenerse. Pero dado el tiempo que tienen hasta el próximo partido, que es el lunes siguiente, le darán bastante importancia y saldrán a competir, sobre todo en el primer partido".

El Eibar se enfrentará a Osasuna en el estadio El Sadar, campo donde José Luis Mendilibar fue entrenador durante varias temporadas. Con estas palabras recordó su paso por el club rojillo: "Estuve muy bien. Fueron cuatro temporadas y en la última nos echaron en la tercera jornada. Sobre todo los dos primeros años fueron excepcionales, el equipo estuvo bien y con la directiva muy bien. Con el cambio de directiva no fue tan bueno como pensábamos pero tanto por el club como por afición, instalaciones, cercanía y forma de trabajar, hemos estado muy bien".

Por último, Mendilibar habló sobre la salida de Jota Peleteiro del Eibar: "Jota era el único jugador que se podía marchar sin nuestro consentimiento por el contrato que teníamos con el Brentford". "Si no sale nadie más, no creo que venga nadie a no ser que firmemos a alguien no solo para seis meses, sino para un futuro para el equipo. Con lo que tenemos nos podemos apañar bien", concluyó.