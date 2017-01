Previa Osasuna - Eibar: lavado de imagen o excelencia

Google Plus

Llegó el momento de la verdad. Osasuna y Eibar buscarán colarse entre los ocho mejores equipos de España en una eliminatoria que se prevé apasionante tras el parón navideño.

De entrada, el Osasuna parece tener la vista puesta en LaLiga dada la maña situación que atraviesa el conjunto rojillo, ocupando posiciones de descenso, aunque no dará su brazo a torcer tan fácil. Enfrente, un Eibar que disfruta de una más que cómoda situación en liga y que quiere continuar con su buena temporada avanzando en la Copa.

De este modo, unos buscan dar aún más brillo a una campaña que cumple todas las expectativas, mientras que otros podrían dar un lavado de cara al equipo para afrontar con más moral la segunda mitad de la temporada.

El Osasuna viene de eliminar al Granada

El conjunto navarro se ha plantado en octavos de final tras enfrentarse al equipo que hoy por hoy, es junto con Osasuna el equipo que ofrece el rendimiento más bajo en Primera División, el Granada, y que ocupan las dos últimas posiciones de la tabla. Los andaluces se ponían con ventaja en la eliminatoria ganando el partido de ida en el Nuevo los Cármenes por la mínima, resultado que iba a lograr remontar Osasuna en El Sadar, imponiéndose 2-0.

El Eibar llega a octavos tras pasar por encima del Sporting de Gijón

Los de José Luis Mendilibar apenas sufrieron para llevarse la eliminatoria. De hecho ganó ambos partidos: 1-2 en el Molinón y 3-1 en Ipurua que le sitúan como favorito para esta eliminatoria dada la superioridad mostrada por cada uno de los dos equipos en dieciseisavos.

Antecedentes entre esos dos equipos

Dada la situación que vive cada uno en el campeonato liguero, podría parecer que el Eibar es muy favorito para acceder a cuartos de final. Sin embargo, los últimos antecedente entre ambos nos dice todo lo contrario: el partido que disputaban en la primera vuelta en Ipurua se le llevaban los navarros tras vencer por 2-3. Lo mismo sucedía con el amistoso disputado en noviembre de este mismo año, en el que el Osasuna le endosaba un contundente 4-0 a los armeros. Para ver un enfrentamiento en Copa nos tenemos que remontar al año 2002, cuando se cruzaban en primera ronda a partido único. En esta ocasión, también se llevaba el Osasuna el gato al agua venciendo en la tanda de penaltis.

Estadísticas de la temporada actual

Al margen de los enfrentamientos directos, los números obtenidos por el Eibar en esta temporada son mucho más positivos que los del conjunto navarro. Solo hace falta mirar la clasificación para darse cuenta de la gran primera vuelta que está haciendo un equipo, y lo floja que le está saliendo al otro. El Eibar octavo, a solo cinco puntos de los puestos europeos y dejando muy buenas sensaciones: seis victorias, cinco empates y cinco derrotas; 22 goles a favor y 20 en contra.

Por su parte el Osasuna está en última posición con tan solo siete puntos y dejando la sensación de no encontrar solución a la situación a pesar de haber cambiado de entrenador: una victoria (la lograda ante el Eibar), cuatro empates y once derrotas; 13 goles a favor y 34 en contra. Un balance paupérrimo que de no cambiar, terminará por volver a Segunda División.

José Luis González González dirigirá el encuentro

El colegiado de 42 años del Colegio de Castilla y León será el encargado de arbitrar el partido de ida. El ponferradino ha arbitrado diez encuentros esta temporada, de los cuales dos han sido en Copa del Rey, en los que ha mostrado un promedio de cinco cartulinas amarillas por encuentro, además de haber mostrado dos cartulinas rojas en esos diez partidos.

Ruedas de prensa y convocados

El técnico del Osasuna, Joaquín Caparrós valoró el enfrentamiento ante el Eibar en la rueda de prensa previa al partido. El técnico rojillo no dudó en alabar tanto al Eibar como a su entrenador, de quien dice que tiene “un concepto muy alto”. Sin embargo, afronta la eliminatoria diciendo que la eliminatoria no está al cincuenta por ciento y que “vamos a pelearla, a trabajarla, a intentar hacer dos buenos partidos por el prestigio que da esta competición”. La mayor novedad en la convocatoria son las bajas de dos importantes jugadores como son De las Cuevas y Fran Mérida, que se suman a las ya sabidas de Miguel y Javier Flaño.

Por su parte, José Luis Mendilibar ha dado a la Copa la importancia que le corresponde: “Tanto como Club como para mí como entrenador, para tener en juego y en vilo a todos los jugadores”. Además ha contemplado la posibilidad de una próxima eliminatoria, afirmando que podrían compaginarlo con el campeonato liguero y ha valorado la forma en que cree que Osasuna afrontará la eliminatoria: “Le darán bastante importancia y saldrán a competir, sobre todo en el primer partido”, ya que los navarros no disputan el partido de liga hasta el próximo lunes.

En cuanto a la convocatoria, destacan las bajas de Iván Ramis, lesionado, David Juncà, con un proceso gripal, y Dani García y Sergi Enrich, con molestias que a priori no les impedirán jugar en el compromiso liguero ante el Atlético de Madrid, además de Jota Peleteiro, que ya se ha desvinculado del club para volver a Inglaterra. Sin embargo, recupera a Asier Riesgo y a Fran Rico, ya recuperados de sus respectivas lesiones.

Posibles alineaciones

