Kike se perderá la parte más importante dela temporada

Google Plus

Kike celebrando el gol que marcó al Sporting en Copa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

No comienza 2017 de la mejor manera para el conquense Kike García, y es que no todo fueron buenas noticias para los armeros que solventaron con un contundente 0-3 el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey y salvo catástrofe en el partido de vuelta estará en el bombo de los ocho mejores. En la mañana de hoy se ha confirmado la lesión de Kike por una fractura en el peroné por un golpe en el partido de ayer y aunque el jugador no tendrá que pasar por el quirófano estará alejado de los terrenos cerca de dos meses.

Esto supone un contratiempo para Mendilibar, que tras el presumible pase de ronda copera, hace que el mes de enero venga cargado de partidos y tras la salida de Jota, en su vuelta al Brendtford inglés, el frente de ataque de los de Mendilibar esté corto de efectivos, por lo que es probable que el club vasco acuda a una posible contratación en el mercado de invierno, a pesar de las palabras de Fran Garagarza que salvo sorpresa anunció que el club no acudiría a dicha ventanilla de fichajes.

Así mismo es un infortunio para el manchego que tras una regular primera vuelta no terminaba de calar en la parroquia armera, donde apreciaban su lucha y desgaste de Kike pero de cara a gol había demostrado más bien poco, aunque el último partido del 2016 en donde metió dos goles parecía que era un punto de inflexión para ver al delantero que era en el Real Murcia o en el Middlesbroug inglés.

Por tanto, tras conocerse la noticia, en el club armero estarán atentos a los posibles movimientos que realice el club en materia de una posible incorporación, de cara a tener una plantilla en condiciones para cerrar una permanencia sin agobios y poder soñar en Copa.