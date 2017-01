Google Plus

El primer brindis armero en Pamplona | Fuente: LaLiga

Se dio un buen festín en El Sadar la Sociedad Deportiva Eibar, que venció a Osasuna cuajando un partido muy superior al de los rojillos, que han destituido ya a su técnico, hasta ahora Joaquín Caparrós. Los tantos de Nano y Bebé, quienes querían reivindicarse en el once eibarrense, junto al de un Adrián González que sigue ganando confianza, bastaron para que los de José Luis Mendilibar volvieran a casa con la eliminatoria muy encarrilada.

Y fue sin duda una cena de gala la que se dio en Pamplona la Sociedad Deportiva Eibar, puesto que el que obtuvo fue un triunfo histórico por diversas razones. La primera y la que más salta a la vista, porque deja a los de Ipurúa muy cerca de los cuartos de final de la Copa del Rey por primera vez en su historia, pero hay algo más detrás de esto. Se trata de que es también la primera vez, a lo largo de los 77 años de historia de los armeros, que se cuaja un triunfo en el respetado feudo rojillo en competición oficial.

Y con las buenas sensaciones a flor de piel y la ambición de seguir avanzando, continua a ritmo de crucero la Sociedad Deportiva Eibar con el fin de seguir consiguiendo puntos en liga, donde actualmente merodea la zona noble de la tabla, y soñar con hacer algo realmente grande en la copa. Por otro lado, la mala noticia es la baja de Kike García, quien se lesionó en el transcurso del compromiso copero. Sufre una fractura del peroné derecho y causará baja por un espacio aproximado de entre seis y ocho semanas, que corresponde entre mes y medio y dos meses. No tendrá que pasar por quirófano, pero seguirá un tratamiento bastante conservador con el fin de garantizar la ausencia de recaídas o resentimientos en el futuro.