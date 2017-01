El "Cholo", héroe por partida doble en el Calderón | Fuente: Jaime del Kampo - VAVEL

Se acerca ya uno de los compromisos más complicados del año para la SD Eibar, que el próximo sábado tendrá que vérselas frente al Atlético de Madrid. Es sin duda uno de los mejores equipos del país, y a pesar de no estar tan en forma como el pasado curso, sigue tratándose de un rival muy sólido y difícil de batir. Y su entrenador, es un auténtico ídolo para su hinchada. Con un juego característico y casi inconfundible, mucha lucha y mucha garra, el "Cholo" Simeone dirige a la plantilla rojiblanca.

Ya fue hace unos años jugador de la entidad de la capital, y entonces se hizo ya con el cariño de la gente del Atleti, pero su historial como entrenador desde su llegada no hace sino solidificar aún más esta unión. Los amantes más puristas del fútbol cuestionan el esquema del argentino, puesto que es uno ciertamente defensivo. El del Cholo es un equipo que se encierra muy bien atrás, y cuando sale a la contra, lo hace con una velocidad y una letalidad casi sin igual. Es un equipo además muy duro, que no tiene miedo de hacer una falta si no es necesario, lo que también les ha dado cierta fama de equipo "sucio". No obstante, el sacrificio de hombres como Gabi es innegable, quien se vacía en todos los encuentros que disputa con el fin de aportar a su equipo.

En la mayoría de encuentros usa el clásico 4-4-2, con una línea de defensas en la que nunca falla Godín, siempre que esté disponible. Además, por delante se encuentra un doble pivote con dos interiores abiertos en la banda, y en punta, dos delanteros con infinita movilidad como son Gameiro y Griezmann. Además, los dos laterales suelen ser bastante ofensivos también, recorriendo todo el carril sin miedo alguno. De hecho, algún gol han dejado ya, por ejemplo, Vrsalko o Juanfran Torres. También disponen de mucha movilidad los dos interiores, que en ocasiones acaban dejando los costados a los laterales y se dejan caer por el interior, permitiendo la suma de toda esta ecuación un sistema francamente fluido.

Y si hay algo que ha caracterizado al Atlético de Madrid en las últimas campañas -a pesar de que por ahora no esté siendo una baza demasiado importante- es la eficacia a balón parado. Con hombres como Giménez, Fernando Torres o Godín, el Atlético es todo un portento de juego aéreo, lo que lo convierte en un equipo muy poderoso y que siempre puede anotarte por este medio. Probablemente, la falta de tantos en esta clase de acciones es lo que está marcando la presente temporada, en comparación a la anterior, donde el Atleti se mostró muy contundente en estas jugadas.