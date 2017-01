Los suplentes piden paso

Google Plus

Bebé es uno de los que ha brillado en los partidos de Copa / Foto: Gio Batista - VAVEL

José Luis Mendilibar no acostumbra a realizar demasiados cambios entre jornada y jornada, no es propenso a hacer rotaciones, y es que si algo funciona ¿Por qué cambiarlo? No obstante, en una competición tan larga y exigente como la Liga Santander, y más todavía sumándole a ello la Copa del Rey, es imposible depender exclusivamente de 11 jugadores. Tampoco de 15. Tarde o temprano el cúmulo de partidos hace mella, sea en forma de bajón físico, sobrecargas o lesiones de otro tipo. En ese momento, el entrenador debe racionar minutos, es el momento de comprobar cuan hondo es el armario del que dispone el equipo. Para el Eibar, ese momento ya ha llegado.

Tras un inicio de temporada ideal en lo sanitario, las lesiones de Fran Rico, Asier Riesgo e Iván Ramis han obligado al entrenador a modificar ligeramente su once. Ha sido un éxito, su ausencia apenas se ha notado, y Yoel, Gálvez y Escalante o Adrián González han cumplido su labor con creces. Además, la decisión de Mendilibar de disputar los encuentros coperos con casi exclusivamente suplentes le ha otorgado a éstos una oportunidad de oro para reivindicarse sobre el terreno de juego, y les ha aliviado la carga de minutos a los Pedro León, Dani García, Sergi Enrich y compañía.Pero los menos habituales han demostrado en estos 3 choques coperos – 2 contra Sporting de Gijón y 1 ante el Osasuna – que no se resignan a ser el segundo plato de nadie. Los jugadores armeros demostraron seriedad y fueron capaces de vencer con contundencia en todos los encuentros, demostrando muchos de los que fueron de la partida que están más que capacitados para salir de inicio.

Escalante, Adrián y Bebé han sido, en especial, los que han salido mejor parados en esos encuentros. Todos ellos han sido titulares en varios encuentros a lo largo de la temporada, aunque no en la mayoría, y todos han brillado en la Copa del Rey. Además, la reciente lesión de Kike García, estará de baja alrededor de dos meses, le ofrece una gran oportunidad de jugar semana sí y semana también a Adrián, que tendrá que pelear por un puesto con Rubén Peña y Nano Mesa. Escalante y Bebé continúan siendo la alternativa principal para la medular y banda armera, donde Dani García, Rico, Inui y Pedro León son indiscutibles.

Otro que encadena muchos partidos a buen nivel es Yoel, el recambio, a priori, de Asier Riesgo. La lesión del debarra tras un encontronazo en el derbi de San Mamés le abrió las puertas de la titularidad y él ha respondido. Mendilibar deberá elegir entre uno de los dos eventualmente, pero no lo tendrá nada fácil. Mención especial también para Christian Rivera que, a pesar de haber disputado un solo partido en Liga y tener 19 años, ha demostrado poseer un saber estar y nivel táctico durante estos partidos coperos atípico para alguien tan joven.

Está claro que José Luis Mendilibar cuenta con una plantilla amplia capaz de hacer frente a cualquier situación. Juegan once, y normalmente los de siempre, pero hay vida más allá de los titulares. Los suplentes dan la talla, han demostrado poder rendir a buen nivel, y piden paso.