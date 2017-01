Mendilibar: “Parece que les dominas, pero les vale un puntazo para hacerte el gol”

Google Plus

Mendilibar lamentó no la derrota, pero se mostró contento con sus jugadores. Foto: Ángel Ezkurra

La Sociedad Deportiva Eibar cayó 0-2 ante un Atlético de Madrid que se llevó los tres puntos sin hacer gran cosa. Los armeros fueron mejores, pero les faltó efectividad, y eso les condenó ante un equipo que necesita más bien poco para marcar. Es la primera vez que los armeros no marcan en Ipurúa durante esta temporada. “Estoy contento con el trabajo que hemos hecho, pero siempre sales de mala uva. No vale para nada todo ese trabajo, todo ese dominio, todo ese juego para después perder el partido”, se lamentaba Mendilibar tras el encuentro.

Los locales dominaron gran parte del encuentro, pudieron adelantarse y le plantaron cara a un grande, no sólo de España, sino también de Europa, pero al técnico de Zaldívar eso no le sirve. “No vale para nada tutearles sin sacar ningún punto”, aclaró rotundamente, aunque sí valoró positivamente la actuación de sus jugadores, “me quedo con el trabajo de los jugadores, que lo han dado todo”.

Mendilibar opina que la clave ha estado en el primer gol, que les ha hecho mucho daño, y en no haber aprovechado las ocasiones de las que han dispuesto durante la primera hora de partido: “La pena han sido los primeros 60 minutos. Creo que hemos hecho muy buenos, creo que hemos jugado más que ellos pero es fútbol”.

La victoria de los colchoneros llegó merced a dos jugadas aisladas. La primera, tras un corner que Koke sacó en corto y él mismo centró a posteriori al primer palo, donde apareció Saúl para abrir el marcador. Un gol, sin embargo, que fue en claro fuera de juego. “Con el primer gol se han metido atrás y han intentado salir en contras y así nos han hecho el segundo”. El Atlético de Madrid ganó, a fin de cuentas, al más puro estilo Simeone. “Parece que les dominas, parece que estás creando más ocasiones de gol, parece que tú estás jugando en campo contrario pero les vale un puntazo para hacerte gol”.

Incluso estando por debajo en el marcador los armeros tuvieron varias ocasiones de igualar o recortar la diferencia. No pudo ser. “La del palo con 0-2, Pedro León ha tenido una con 0-1, antes con 0-0 hemos tenido alguna, pero hay que meterlas”, declaró Mendilibar. El entrenador también habló sobre el posible penalti de Vrsaljko en la primera parte por mano dentro del área que el colegiado no indicó: “Son las puñeteras manos. Es lo que ven los árbitros, él ha visto mano, nos lo ha dicho, pero ha interpretado que no había voluntariedad”.