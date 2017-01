Los abonados que liberen su asiento no pagarán el importe añadido

El Eibar cobrará el importe añadido el 12 de enero. Foto: Ángel Ezkurra (VAVEL)

La Sociedad Deportiva Eibar cobrará a sus abonados el próximo 12 de enero los 30€ correspondientes, 15€ en el caso de los infantiles, al partido de la Liga Santander ante el FC Barcelona que se disputará el 22 de enero, a las 20:45 horas, en Ipurúa. De este modo, los abonados que acudan al Estadio Municipal de Ipurúa sólo tendrán que presentar su carnet de socio para acceder al campo y poder ver el encuentro.

Por el contrario, aquellos que no piensen acudir y, por ende, no deseen pagar el importe establecido deberán avisar al Club armero con antelación, bien por teléfono – 943.20.18.31 –, o por correo electrónico – [email protected] -, para que éstos no realicen la transferencia. La fecha límite para ello es el 11 de enero, a las 20:00 horas. De igual modo, los abonados también cuentan con la posibilidad de liberar su asiento, aunque esta medida no está vinculada a la devolución del importe correspondiente a la entrada al ser un partido de “medio día de ayuda al club”.

También cabe recordar que los abonados que liberen su asiente o acudan a un mínimo de encuentros en lo que resta de temporada quedarán exentos de pagar los dos medios días restantes del curso, contra el Real Madrid y el FC Barcelona. Para acogerse a esta iniciativa y no pagar para ver los partidos frente a merengues y culés, los socios deberán acudir al partido, o ceder su abono a alguien y que éste vaya en su lugar, los 11 encuentros restantes de la presente temporada. De hacerlo, se les devolverá el dinero extra depositado anteriormente. De no ser así y acudir a 9 de los 11 encuentros que restan tendrían que pagar solamente por ver uno de los dos encuentros. La iniciativa no recoge a los socios que vayan a Ipurúa en 8 o menos jornadas. Los abonados pueden liberar su asiento aquí.

En el caso de que les sea cargado el importe y no quieran asistir al partido, podrán devolver el recibo antes del día 19 de enero. Desde el club recomiendan a los abonados consultar previamente si les han cobrado su entrada porque, de no ser así, se liberará su asiento.