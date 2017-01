Osasuna, un rival golpeado

Los rojillos buscan asaltar nuevamente Ipurua. Foto: Ángel Ezkurra-Vavel-.

El próximo jueves, la Sociedad Deportiva Eibar definirá su pasaje a los cuartos de final de la Copa del Rey. El elenco armero, se encuentra en una posición preeminente ya que en la ida venció por cero a tres al Osasuna, en condición de visitante cuando el último 03 de enero Nano, Bebé y Adrián González certificaron la goleada en El Sadar. En aquella oportunidad, José Luis Mendilibar optó por concederles minutos a los no habituales: Gonzalo Escalante, Rubén Peña, Christian Rivera, Bebé y Nano entre otros. Al igual que ante el Sporting de Gijón, en la llave anterior, los suplentes tuvieron una performance satisfactoria.

El contrincante copero, el Club Atlético Osasuna no atraviesa un momento aceptable. En lo que va de temporada, el recientemente ascendido no encontró una irregularidad y ella aparejó la destitución de dos entrenadores: Enrique Martín Monreal (hasta la jornada número once) y Joaquín Caparrós (duró cinco fechas). Con el agua hasta la cabeza, la directiva del equipo navarro decidió por elegir al serbio Petar Vasiljevic como el encargado de la resurrección. Monreal dirigió a los rojillos durante once jornadas de Liga, aunque se encontraba en la banca del representativo navarro desde la temporada 2014-2015. A partir de la jornada 37, sustituyó a José Manuel Mateo Azcona. Por ese entonces, el Osasuna se encontraba en Segunda División.

Al siguiente curso, este entrenador, logró el ascenso tras vencer al Girona por un marcador de tres a uno en el global, el pasado 18 de junio de 2016. Al comienzo del curso 2016-2017, la permanencia de Monreal en la Primera División con los rojillos, no estuvo acompañada de los resultados positivos. De 33 puntos posibles, el Osasuna obtuvo siete unidades (el 21% de los puntos posibles). Sólo ganó un partido (dos a tres ante el Eibar, en la jornada ocho), empató cuatro (Málaga, Celta de Vigo, Las Palmas, Athletic Club) y endosó seis derrotas (Real Sociedad, Real Madrid, Espanyol, Villarreal, Betis y Alavés). Por otro lado, convirtió 12 goles y encajó 21.

Caparrós aumenta la crisis

Hacia 08 de noviembre, Joaquín Caparrós asumía en el Osasuna. Su estadía al frente de los rojillos no alcanzó los 60 días, ya que el 05 de enero de 2017 fue cesado de sus actividades debido a los resultados. De los ocho partidos, contando las dos competiciones (cinco encuentros en Liga y tres en Copa) el representativo perteneciente al Reino de Navarra solamente conoció la victoria frente al Granada (octavos de final de vuelta de la Copa del Rey) y acumuló siete caídas (Leganés, Atlético Madrid, Sporting de Gijón, Barcelona, La Coruña, Ganada y Eibar). La historia negativa que comenzó con Monreal, se recrudeció con Caparrós. El saldo negativo del sevillano se clarifica en la ineficacia para conseguir resultados positivos (12.5% de los puntos posibles), con un desequilibrio en la balanza de goles (17 goles recibidos y tres anotados).

Caparrós, tuvo un paso fugaz por Navarra. Foto: Antonio L. Juárez-Vavel-.

Después de un mes inolvidable por el decrecimiento deportivo y futbolístico, Petar Vasiljevic tomó las riendas tras la derrota en Copa ante el Eibar y el último lunes, en un partido trascendental por la zona baja (frente al Valencia), los rojillos salvaron un punto en el último minuto para terminar empatados en tres goles. De esta manera, Osasuna mantiene la distancia de cuatro puntos para seguir anhelando la salvación. Además, volvieron a puntuar en Liga desde el 30 de octubre de 2016 (empate a uno frente al Athletic Club, jornada once). Asimismo, un partido le bastó al míster serbio para igualar la cantidad de goles que Caparrós alcanzó en prácticamente dos meses de competencia. Circunstancialmente, sus dirigidos consiguieron una bocanada de aire al no dejar escapar puntos, sumar y mostrarse ante el entrenador. El presente, no es alentador porque el Osasuna se encuentra vigésimo en la clasificación con nueve unidades después de 17 jornadas ligueras y con un pie fuera en Copa. Consiguió una victoria por competición (Eibar en Liga y Granada en Copa), cinco empates (Málaga, Celta, Las Palmas, Athletic Club, Valencia, todos ellos en Liga) y trece derrotas (Real Sociedad, Real Madrid, Espanyol, Villarreal, Betis, Alavés, Leganés, Atlético Madrid, Gijón, Barcelona, La Coruña en Liga mientras que Granada y Eibar en Copa). Por otro lado, registra dos vallas invictas (frente al Celta en Liga y ante el Granada en Copa), habiendo encajado 41 goles en 20 partidos y anotó 18. En un total de 20 encuentros, el Osasuna utilizó 30 futbolistas en lo que va de temporada, lo que deja a las claras la irregularidad imperante.